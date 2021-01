Crisi di governo, la fronda M5S all’attacco: “Conte o niente. Se torna Renzi meglio il voto”

Pubblicità

“Non dobbiamo avere paura di nulla, neanche del voto”, dice la deputata 5 Stelle Vittoria Baldino. Non è una cosiddetta ortodossa o intransigente, anzi è considerata vicina a Luigi Di Maio. Le sue parole rappresentano il chiaro segnale di qual è la posizione più sentita nel Movimento: “È inaccettabile farci porre condizioni da Matteo Renzi”. Anche a costo, extrema ratio, di tornare a elezioni. O addirittura finire all’opposizione.

I cinquestelle alla Camera: “Voto non ci spaventa”

Il conflitto che vede da una parte Giuseppe Conte e il Movimento e dall’altra Renzi e Italia Viva è più che altro una guerra di nervi, come due auto che a tutta velocità vanno incontro l’una contro l’altra: chi si sposterà all’ultimo istante? E soprattutto, qualcuno lo farà? Per Pino Cabras “la paura delle elezioni non deve farci scordare che Renzi ne ha ancora di più”. Se il M5S ha da perderci, insomma, Italia Viva rischia invece di sparire dall’agone politico, è il ragionamento diffuso.

Da giorni lo va spiegando Alessandro Di Battista, la cui figura con un posizionamento netto in queste ore acquisisce sempre maggiore centralità. Al suo fianco, pronti a tenere il punto fino a votare contro a un nuovo governo Conte ma con Renzi che detiene la golden share, c’è ad esempio Barbara Lezzi che sulla Stampa ha parlato di almeno due o tre senatori intransigenti sul punto. Anche se qualcuno fa notare che “Dibba” problemi a tornare al voto non ne ha, visto che è fuori dal Parlamento e in quel caso invece tornerebbe in pista.

I senatori grillini: “Conte ter o nulla”

Il gruppo del M5S al Senato ha una posizione più netta rispetto a quello della Camera: o Conte ter oppure nulla, è linea maggioritaria. Mentre alla Camera ci sono diverse sfumatore di realismo. Il no netto ad un ritorno al tavolo con Iv invece quello sì sembra essere archiviato: si punta piuttosto a spaccare il partito di Renzi. “Se l’ex premier comunque può sopravvivere alla fine del suo partito, tutti gli altri parlamentari possono dire lo stesso?”, si domanda un altro eletto del Movimento. La convinzione insomma è che alla fine qualcuno dei renziani ceda e non segua il proprio leader in quello che viene descritto come un vicolo cieco. Il senatore Elio Lannutti lo scrive chiaro su Twitter: “Renzi, anziché mostrarsi col capo coperto di cenere e chiedere scusa al Paese per averlo immobilizzato quando più ha bisogno di andare avanti, ha dettato le sue condizioni con arroganza più sfacciata del solito. Per noi la strada resta: sempre col presidente Conte, ma senza Renzi”.

No a Renzi quindi, ma Italia Viva? Vedi le parole di Giorgio Trizzino: “Il mio invito ai colleghi di Iv è di sottrarsi da questo giogo retorico e rancoroso e di tornare ad esprimere liberamente il proprio pensiero svincolandosi da rese dei conti personali che contrastano con l’interesse del popolo italiano”.





