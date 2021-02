Crisi di governo, Pd: dietro il sì a Draghi via alla partita dem. E Bonaccini si scalda

Pubblicità

ROMA – Dipenderà molto dalla composizione del governo, la partita sulla leadership che sta per aprirsi nel Pd. Non a caso l’ordine di scuderia impartito in queste ore agli esponenti più critici della minoranza interna è smettere di sparare sul quartier generale per evitare di compromettere un passaggio tanto delicato.

Se infatti Draghi dovesse optare per un Gabinetto politico, coinvolgendo in squadra sia il segretario Zingaretti (o il suo vice Orlando, che però recalcitra), sia i ministri uscenti Guerini e Franceschini, forse la frattura dem si potrà ricomporre.

Se invece dovesse restare fuori uno fra Franceschini e Guerini (specie quest’ultimo), comincerebbero i guai. Sebbene c’è anche chi sostiene esista un’altra possibilità: ossia che Zingaretti e Orlando si chiamino fuori, ottenendo in cambio la pax dentro il partito, che resterebbe in mano loro per altri due anni, sino alla scadenza del mandato.

Tuttavia, al netto degli scenari che manca poco e verranno chiariti, un dato è acquisito: sotto la professata unità del Pd scorre un magma incandescente pronto a esplodere, non appena il nuovo esecutivo sarà salpato. Troppe le scorie accumulate, le incomprensioni, gli attacchi alla linea dell’attuale dirigenza impostata sull’alleanza organica con i 5S, che per l’ala riformista del partito va ben oltre il matrimonio di necessità celebrato l’estate del Papeere. Sintomo di “subalternità” al Movimento e al suo leader in pectore, Giuseppe Conte, addirittura indicato da Goffredo Bettini come candidato premier del futuro centrosinistra.

“Ma chi l’ha deciso? Su una cosa così rilevante va fatta una discussione seria”, l’obiezione di Base riformista, la corrente di Guerini e Lotti che è maggioranza nei gruppi parlamentari. “Perché un conto è governare insieme per ragioni contingenti e cercare di salvare il Conte due, come si è fatto; altro stabilire accordi che ti impegnano per il futuro a ogni livello. Si può anche fare, ma prima va verificata la compatibilità delle idee e dei programmi”.

Sono otto mesi che a giorni alterni i Democratici di rito renziano chiedono la testa del segretario. Era di giugno quando Giorgio Gori spiegava: “Se vogliamo incidere e aiutare questo Paese a tirarsi fuori da pasticci serve un altro Pd. E forse dagli amministratori arriverà una nuova leadership”. Battezzando, insieme al collega Nardella, quella “fronda del Nord” che s’è messa subito a lavorare con la sponda romana per espugnare il Nazareno e piazzarci Stefano Bonaccini, teorico del rientro di Renzi dopo il fallimento di Iv.

Chiaro l’obiettivo, ancorché non dichiarato: spodestare la Ditta, troppo spostata a sinistra, per riportare il Pd al centro. Tanto più urgente dopo la debacle giallorossa che ha scomposto il quadro e schiuso le porte alla coalizione Ursula: allargata a Fi e ai cespugli moderati. Per gli (ex) renziani certo più desiderabile di un patto di sistema coi grillini. È questa la vera posta in palio dietro la richiesta di congresso, non solo il ritorno del “figliol prodigo”.

Non è dunque un caso che siano stati proprio gli ex fedelissimi di Renzi a riaprire le danze. “Il Pd ha gestito questa fase con un eccesso di timidezza. Troppo appiattiti su Conte. Ora serve un congresso”, è uscito per primo Tommaso Nannicini. “C’è chi ritiene che l’alleanza con i 5S, guardando a Conte come punto di riferimento, debba essere strutturale. Altri che l’accordo debba essere temporaneo perché ci sono dei valori di fondo troppo diversi. Dopo la partenza del governo Draghi, che è la priorità, bisognerà fare un dibattito di rango congressuale”, spiegava tre giorni fa Alessandro Alfieri, coordinatore di Base riformista.

Anche perché l’ultimo “si è svolto un’era geologica fa, quando eravamo all’opposizione del governo Lega-M5s”, fa eco a stretto giro il portavoce Andrea Romano. “Dopo le esperienze dell’esecutivo Pd-5S e del nascente Draghi I è opportuno tornare a confrontarsi”. Perciò l’altro ieri Zingaretti è andato in tv e ha lanciato la sfida: “Finita questa fase, porrò il tema di come andare avanti: serve una discussione politica vera sull’identità e il profilo del Pd”. Con un avvertimento, però: “Spero che nessuno voglia rimettere indietro l’orologio”, tornare cioè al partito isolato e senza prospettive che nel 2018, con Renzi segretario, subì la più grave sconfitta della sua storia.

Perché se oggi il centrosinistra è tornato competitivo, se può offrire al nuovo governo un solido ancoraggio e puntare a battere la destra alle amministrative, è proprio in virtù dell’alleanza con il M5S. Quindi, appena il Covid lo consentirà, forse nella tarda primavera, verrà convocata l’assemblea e proposto il congresso. Se tematico o con primarie, è ancora da decidere. “Ma nel 2019 abbiamo cambiato lo statuto e si può fare per tesi”, taglia corto il responsabile dell’organizzazione Stefano Vaccari. “Potremo così discutere a prescindere dalla scelta di un nuovo segretario, che peraltro noi abbiamo già e scade fra 2 anni”.





