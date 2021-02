Crisi di governo, torna la Bicamerale. Ma alla proposta di Iv non crede nessuno

Pubblicità

E ci risiamo: nel pieno della battaglia sul patto di legislatura – attorno al quale dovrebbe rinascere la maggioranza giallorossa con il governo Conte-ter – si torna a parlare di Bicamerale per le riforme.

S’intende per Bicamerale la commissione composta da deputati e senatori che dovrebbe occuparsi delle riforme istituzionali, ovvero delle regole del gioco politico-parlamentare, anche attraverso l’aggiornamento della Costituzione. A metterla sul tavolo in queste ore è Matteo Renzi e a dargli gambe un renziano doc, Roberto Giachetti. Storia radicale e approdo nel Pd e poi in Italia Viva, Giachetti ha annunciato che presenterà una proposta di legge elencando nel merito di cosa dovrà occuparsi la nuova Bicamerale. Ma il punto importante della questione è che a presiederla dovrà essere “un esponente dell’opposizione”. A bocce ferme, se le cose restano così con una maggioranza composta da Pd-M5Stelle-Leu e Italia Viva, spetterebbe con ogni probabilità a un forzista la presidenza. Già ieri si facevano i nomi: Mara Carfagna o Renato Brunetta. E il governatore dalla Liguria e leader di “Cambiamo”, Giovanni Toti applaude. Mano tesa di Italia Viva all’opposizione (anche sul Recovery Plan, però quella è un’altra storia). Brunetta ha commentato: “Un luogo paritetico dove maggioranza e opposizione definiscano insieme le regole del gioco istituzionale è cosa buona e giusta”.

I precedenti

Ma chi ci crede all’araba fenice della Bicamerale? Ci sono già stati tre illustri precedenti: la Bicamerale preceduta da Aldo Bozzi (1983-85), quella di Ciriaco De Mita e poi Nilde Iotti (1993-1995) e la più celebre di tutte, la Bicamerale di Massimo D’Alema (1997). Tutte fallimentari. Nel caso più recente fu Silvio Berlusconi a fare saltare il banco, dopo che il “patto della crostata”, il dolce mangiato a cena a casa di Gianni Letta, sembrava un viatico all’accordo sulle riforme.

Alla nuova Bicamerale in versione renziana nessuno si oppone, ma neppure ci crede. I 5Stelle sono scettici. Pensano che non se ne farà niente. Hanno stilato l’agenda delle loro proposte, che va dal referendum propositivo alla legge elettorale proporzionale con preferenze. Dario Parrini, il presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, a nome del Pd afferma: “Sarebbe un inedito nella storia repubblicana una Bicamerale per le riforme oltre la metà della legislatura. Però tutto è bene quel che si fa con buone intenzioni, a patto che non blocchi quanto già è stato concordato fin qui dalla maggioranza giallorossa”.

Legge elettorale e voto ai 18enni per il Senato, le riforme già avviate

Molte riforme sono già avviate alle Camere, a cominciare dalla legge elettorale, ma anche il voto ai diciottenni per il Senato, la nuova base non più regionale per l’elezione a Palazzo Madama, la composizione della platea per l’elezione del capo dello Stato in un Parlamento che ha tagliato deputati e senatori. In pratica il sospetto dei Dem è che si voglia buttare in là l’urgenza delle riforme già concordate.

La Bicamerale renziana

Giachetti e i renziani hanno stilato i punti di cui la Bicamerale dovrebbe occuparsi: riforma elettorale, redistribuzione delle competenze tra Stato e Regioni, riforma del sistema parlamentare in senso monocamerale, introduzione dell’istituto della sfiducia costruttiva, limiti alla decretazione d’urgenza.

Nella versione di Giachetti la commissione, presieduta da un parlamentare dell’opposizione, dovrebbe lavorare per 6 mesi, salvo proroghe, dal suo insediamento. Perché il punto è che è “improcrastinabile” – chiosa Giachetti – una riorganizzazione del sistema istituzionale, anche a seguito della riduzione del numero dei parlamentari, garantendo una “condivisione della maggioranza più ampia possibile”. Nel documento si dice anche che “il procedimento parlamentare si è trasformato in un monocameralismo di fatto, se è vero come vero che la seconda Camera si limita a ratificare quanto deliberato dalla camera in cui è stato avviato l’iter legislativo”. Questione dolente, si sottolinea, è “una sostanziale degenerazione del processo legislativo che ha reso sempre più fragile il ruolo primario del Parlamento a favore del governo in relazione all’uso ripetuto della emanazione di decreti legge con apposizione della fiducia” e l’abnorme proliferazione della decretazione d’urgenza.

Giachetti garantisce che una volta preso il via, la Bicamerale non dovrà comunque interferire con le riforme già all’esame delle Camere. Un capitolo tutto da scrivere è sulla legge elettorale delle cui urgenza il Pd si è fatto interprete sostenendo il sistema proporzionale, mentre Renzi punta al maggioritario modello sindaci. Anche se qui non si esclude del tutto il proporzionale.





