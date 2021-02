Crisi di governo, Zingaretti ricuce la coalizione e punta sul modello Ursula

Pubblicità

«In pochi hanno capito quello che, con pazienza e tenacia, stavamo cercando di fare. Ci hanno detto che eravamo subalterni ai 5S, appiattiti su Conte, incapaci di un’iniziativa politica. Ma oggi che tutto è più chiaro raccogliamo i frutti del seminato». Nicola Zingaretti ha appena finito di parlare in direzione, mai come stavolta affollata di ministri e sottosegretari a caccia di riconferma. Ha i nervi a fior di pelle e si abbandona a uno sfogo che ha il sapore della rivincita.

Dopo settimane trascorse a incassare, a subire le critiche di chi, anche dall’interno, lo accusava di eccessiva timidezza nella gestione della crisi, il segretario del Pd rivendica la regia di un’operazione che, in un colpo solo, ha ottenuto tre risultati per nulla scontati alla vigilia: aver convinto il premier uscente ad appoggiare Draghi; aver tenuto unita la coalizione, portandola verso il sostegno al governo istituzionale; aver reso ininfluente Italia viva, anche grazie all’allargamento della maggioranza all’ala moderata del centrodestra, modello Ursula.

Un lavoro di squadra con marcature molto strette — lui e Bettini su Conte, Franceschini sui vertici di M5S e Fi, i capigruppo Delrio e Marcucci sui parlamentari grillini, con Orlando battitore libero — che ha prodotto quel che al Nazareno definiscono «un capolavoro politico». Specie se guardato dai blocchi di partenza: la Caporetto dei giallorossi affondati da Renzi. Il quale, però, «può solo rivendicare il casino di aver aperto questa crisi al buio, che senza una nostra presa di responsabilità avrebbe potuto precipitare», rimette le cose a posto il segretario.

È dunque merito del “suo” Pd se l’esecutivo Draghi nascerà. Di quel gruppo dirigente ora tentato di anticipare il congresso per regolare un po’ di conti interni e consolidare la linea del nuovo campo progressista. Se con l’avvocato candidato premier (come lui stesso ha fatto intendere ieri, suscitando parecchio malumore fra i dem) oppure no, se ne parlerà al momento opportuno. Adesso l’importante è centrare l’obiettivo. Che porta con sé un’altra nota positiva: il tramonto del partito di Conte, certificato dall’uscita pomeridiana con cui il giurista pugliese si è di fatto messo alla testa del M5S.

Non nasconde la soddisfazione, Zingaretti. Dopo aver incassato l’unanimità in direzione, va a Otto e mezzo e giura sostegno incondizionato all’ex capo della Bce, facendo cadere resistenze e paletti. «Io ministro? Ne parleremo col presidente incaricato e col mio partito», non chiude la porta il segretario. E se la Lega volesse entrare in maggioranza? «Noi siamo alternativi, ma spetta a Draghi decidere il perimetro». Tanto più che «un governo di questo tipo può portare credibilmente alla fine della legislatura», dice addio al voto anticipato. Perciò «noi chiederemo un governo politico, con ministri bravi e competenti, ma poi Draghi farà sintesi e noi ne prenderemo atto». Non sarà certo il Pd a mettere ostacoli o giocare al rialzo.

Altro che al traino o subalterno, è il suo partito il motore di questa operazione: «Una forza unita che sta creando le condizioni per garantire un governo solido e stabile, che ha ripreso a vincere le elezioni e per molti rappresenta la certezza di una forza politica seria», rivendica Zingaretti. Capace, anche, di tramutare la debacle in un successo. «La fine del Conte due poteva coincidere con la fine dell’alleanza con 5s e Leu e invece così non è stato», insiste il leader dem. «Ricordo che un anno e mezzo fa ho preso la guida di un partito piccolo, isolato e marginale. Oggi siamo in una coalizione di centrosinistra che si sta rafforzando, mentre quella di centrodestra si sta rompendo». E a chi gli contesta di essere poco incisivo, risponde serafico: «In politica contano i risultati e nelle elezioni dirette io ho sempre vinto. Non so quanti leader di sinistra possano dire altrettanto».





