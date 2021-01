Cristiano Ronaldo e Georgina, gita a Courmayeur: violate le norme anti Covid

TORINO – Cristiano Ronaldo nell’occhio del ciclone. L’attaccante portoghese della Juve, non convocato da Pirlo per il match di coppa Italia vinto contro la Spal, ha pensato bene di sfruttare il tempo libero per una fuga d’amore di due giorni con la fidanzata Georgina Rodriguez a Courmayeur, violando di fatto le norme anti-covid che vietano lo spostamento da una regione in zona arancione, il Piemonte appunto, se non per motivi di reale necessità.

A tradirli un video poi rimosso

Il 27° compleanno di Georgina, però, non è un motivo valido per attraversare il confine regionale e passare in Valle d’Aosta (anch’essa in zona arancione). I due tra l’altro hanno passato la notte in un albergo della zona, ufficialmente chiuso, per poi farsi un giro in motoslitta il giorno dopo. A tradirli un video pubblicato sul web e subito rimosso dall’autore. Non abbastanza in fretta per evitare che la polemica dilagasse. Ronaldo e Georgina, che non sono stati multati per la violazione delle regola, probabilmente riceveranno le sanzioni direttamente a casa, ora che la polemica è scoppiata.