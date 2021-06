Croazia-Scozia 3-1: Modric e Perisic regalano gli ottavi ai vicecampioni del mondo

Pubblicità

GLASGOW – I vicecampioni del mondo sono ancora vivi. La Croazia batte (3-1) a Glasgow, per la prima volta nella propria storia, la Scozia e evita una sorprendente eliminazione anticipata. Nel giorno della verità, in cui c’era da capire se un ciclo era già finito, ha pensato l’uomo simbolo, il 35enne Luka Modric, con una perla d’autore, a regolare la qualificazione agli ottavi ai suoi. Una qualificazione tramutata addirittura in un secondo posto nel girone nel finale dal gol del 32enne Perisic, autore di un’altra partita superlativa in cui ha fornito anche l’assist per il primo gol di Vlasic. La Scozia ha provato col cuore ha cambiare la storia di questo Europeo ma si è dovuta arrendere a una squadra che ha dimostrato di avere un tasso tecnico nettamente superiore.

<<La cronaca della gara>>

Dalic rilancia Brozovic

Per l’occasione Dalic ha deciso di rilanciare Brozovic in mediana ha preferito Juranovic a Vrsaliko sulla fascia destra e ha cambiato due pedine sul fronte d’attacco inserendo Vlasic a sostegno di Petkovic con Rebic, Brekalo e Kramaric lasciati in panchina. Molto più sul sicuro è andato, sul fronte opposto, Clarke che ha confermato per 10/11esimi la squadra che ha fermato a Wembley l’Inghilterra sostituendo solo Gilmour, positivo al Covid, con Armstrong a centrocampo.

McGregor replica a Vlasic

La Scozia è partita con veemenza creando due mezzi pericoli a Livakovic con l’attivissimo Adam ma al primo affondo (17’) ha subito gol dalla Croazia: Juranovic dalla destra ha pescato in area Perisic, bravo a fare da torre per Vlasic che con un preciso sinistro di controbalzo ha freddato Marshall. La Scozia ha accusa il colpo e ha rischiato di incassare il raddoppio su una botta da fuori di Modric. Nel momento di maggior difficoltà, proprio mentre faticava a prendere possesso del centrocampo ed aveva perso Hanley per un problema al ginocchio (rimpiazzato da McKenna), la Scozia ha trovato l’acuto che le ha ridato speranza (42’): Vida ha respinto corto un pallone sui piedi di McGregor che con un preciso destro in diagonale dal limite ha infilato l’angolo rianimando il pubblico di Glasgow.

Modric spacca in due la partita

Nella ripresa la Croazia è tornata in campo determinata a chiudere i conti e ha subito sfiorato il 2-1 con Gvardiol che, lanciato in porta da Vlasic, si è fatto chiudere lo specchio in uscita da Marshall. La Scozia ha deciso di difendersi e a puntare a colpire di rimessa. La ‘sliding door’ della partita è arrivata al 62’: nella prima sortita in avanti la squadra di Clarke ha mancato il 2-1 con McGinn che, su un traversone di Armstrong, ha anticipato Livakovic in uscita ma ha colpito male di sinistro, non trovando lo specchio da due passi. La Croazia ha ringraziato e sul capovolgimento di fronte ha trovato la rete (62′) che, di fatto, ha deciso la partita: al termine di una lunga ragnatela di passaggi, Kovacic ha smarcato al limite Modric che con uno straordinario esterno destro a giro ha infilato la palla a mezza altezza alla destra di Marshall.

Perisic regala il secondo posto alla Croazia

La Scozia si generosamente riversata in avanti ma si è dovuta definitivamente arrendere al 77’ quando Perisic ha anticipato tutti su un angolo dalla sinistra di Modric mandando il pallone di testa in diagonale a baciare il palo dalla parte opposta e poi in rete. Insomma la Croazia dei ‘vecchietti’ terribili c’è ancora. E adesso chiunque arriverà secondo nel girone della Spagna farà bene a temerla.

CROAZIA-SCOZIA 3-1 (1-1)

Croazia (4-3-2-1): Livakovic; Juranovic, Lovren, Vida, Gvardiol (26′ st Bariši?); Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic (31′ st Ivanušec), Perisic (35′ st Rebic); Petkovic (25′ st Kramari?).(12 Kalini?, 23 Sluga, 2 Vrsaljko, 5 ?aleta-Car, 7 Brekalo, 14 Budimir,15 Pašali?, 19 Badelj). All.: Dalic.

Scozia (3-5-2): Marshall; Hanley (33′ pt McKenna), McTominay, Tierney; O’Donnell (39′ st Patterson), Armstrong (25′ st Fraser), McGinn, McGregor, Robertson; Dykes, Adams (39′ st Nisbet). (12 Gordon, 21 McLaughlin, 11 Christie, 14 Fleck, 15 Gallagher, 16 Cooper, 18 Turnbull, 25 Forrest). All.: Clarke.

Arbitro: Rapallini (Arg).

Reti: nel pt, 17′ Vlasic, 42′ McGregor. Nel st 17′ Modric, 32′ Perisic.

Angoli: 7-5 per la Scozia.

Recupero: 2′ e 4′.

Ammoniti: Lovren e McKenna per gioco scorretto.





