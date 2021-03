Crolla un fabbricato, morti due operai in provincia dell’Aquila. Stavano demolendo un edificio danneggiato dal terremoto

Stavano demolendo un fabbricato nel centro storico di San Pio delle Camere, in provincia dell’Aquila: uno stabile danneggiato dal terremoto del 2009. Due operai sono morti nel crollo dell’edificio. Le vittime hanno 40 e 60 anni.

I soccorritori non sono riusciti a salvarli. All’inizio una piccola speranza si era accesa perché avevano udito la voce di uno dei due. Poi più nulla. Ora si scava tra le macerie. Ma per recuperare i due corpi è stato necessario prima mettere in sicurezza l’area interessata dal crollo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, anche il magistrato della Procura della Repubblica dell’Aquila.

I due stavano lavorando al pian terreno quando per motivi che devono essere ancora accertati, l’edifico è collassato su se stesso. I vigili stanno scavando dei cuniculi per arrivare nel punto esatto in cui si trovano i due corpi. Al momento si indaga per duplice omicidio colposo.

“Un fatto grave che ci addolora la morte sul lavoro di due operai a San Pio delle Camere. L’ennesima tragedia che chiama in causa la mancanza di prevenzione e l’insufficienza dei controlli. Senza sicurezza non c’è dignità del lavoro” scrive su twitter il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra.