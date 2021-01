Cronache dal gruppo facebook dei medici Covid: No, assassini no

Pubblicità

Pubblicità

Il primo “indignato” si chiama Carmine (nome di fantasia) e fa lo psichiatra nel modenese. “Cari colleghi oggi sono rimasto di stucco leggendo un articolo in cui si riporta che il primario facente funzioni del pronto soccorso di Montichiari (Brescia) avrebbe ucciso volontariamente con iniezioni di farmaci due pazienti”. Cronaca dal gruppo “Medici italiani”, temporaneamente dedicato a Sars-CoV-2. Così si sono definiti i camici bianchi registrati su Facebook, specificando pure, in premessa, di essere un gruppo apartitico-apolitico. Chi scrive, da medico (e da giornalista), fa legittimamente parte del gruppo. In questo caso, anche da testimone che cerca di interpretarne gli umori.

Covid: come capire se il medico è in burn out di FEDERICO MERETA 28 Gennaio 2021

Ma cosa fanno e perché hanno deciso di fare squadra sul social? Non per casta e nemmeno perché aspirano a una visibilità mediatica. Semplicemente intervengono sui temi della pandemia. Si confrontano su casi clinici e protocolli terapeutici. Si aiutano a vicenda a dirimere i tanti dubbi che caratterizzano una sintomatologia spesso diversa e variegata in ogni singolo paziente. E in più si scambiano esperienze personali vissute da medici diventati pazienti (e ce ne sono tanti) colpiti da Covid-19. Ma ai focus specifici, talvolta si aggiunge la cronaca. Ovviamente quella in cui il mondo medico, a qualsiasi titolo, appare protagonista.

E perciò non poteva restarne fuori la storia del dottore presunto omicida. A catena, in meno di 72 ore, oltre 3600 hanno commentato il post, mentre più di 600 si sono espressi con una propria interpretazione, perché “assassini no”. Un’accusa così diventa difficile da digerire e resta un marchio indelebile che va ben oltre l’offesa. Ma prima di raccogliere gli interventi successivi, leggiamo come continua l’analisi di Carmine: “La cosa che colpisce è la motivazione. Non per un tornaconto economico o per chissà quali nascoste diatribe ma “per fare posto nei letti”. Tutto si basa su intercettazioni di infermieri che si sfogano dicendo che quel medico, a loro parere, sbagliava. Appare enorme la distanza fra la motivazione, far posto nei letti di ospedale, e l’atto, uccidere due persone. Ma vi pare sensato? A meno che il collega non sia un paranoico, in fase di scompenso. Insomma: il classico sbatti il mostro in prima pagina”.

Medici di base “Soli e sotto pressione, siamo diventati un capro espiatorio” di Francesca Moggi 28 Dicembre 2020

E se per Serena la vicenda è solo “incommentabile” e per Nino “non è la prima né sarà l’ultima”, l’anestesista Sesa si rammarica: “Un delirio, prima siamo eroi e ora assassini …effetti collaterali del malcontento …in altre epoche sarebbe scoppiata la guerra. Gli articoli che ho letto si aggrappavano al fatto che un miorilassante praticato su dei pazienti non fosse riportato sulle schede di terapia. Ormai siamo alla gogna mediatica dopo essere stati abbandonati sul campo a combattere soli e senza mezzi”.

Ancora Carmine, il primo medico intervenuto a censurare una sovraesposizione mediatica, ricorda un’altra vicenda, analoga: “A Modena nel 2012, nell’inchiesta Camici sporchi alcuni cardiologi vennero accusati di avere fatto sperimentazioni per denaro uccidendo i pazienti. A distanza di 7/8 anni, tutti assolti. All’epoca, per arrestare la principale imputata alle 5 del mattino si mobilitarono decine di carabinieri con gli elicotteri per paura che scappasse. Si trattava di una professoressa che tutti i giorni lavorava in ospedale e certamente non aveva a casa un arsenale o macchine pronte per fuggire. Messa agli arresti domiciliari e posta fuori città per rischio di inquinamento delle prove, perse il posto e la candidatura alla presidenza della società Europea di cardiologia (dopo essere stata presidente di quella italiana). E adesso si è scoperto che era una bufala. Come medici dovremmo stare molto attenti, in giro tira brutta aria”.

Covid, un fumetto racconta ansie e paure dei medici durante la pandemia di Maurizio Paganelli 21 Dicembre 2020

Antonella, pure lei indignata, sottolinea l’abnegazione dei camici bianchi: “Abbiamo lavorato in condizioni pietose, usato corridoi, mense, palestre e sale operatorie per creare posti letto, come si può pensare che un medico abbia volontariamente ucciso 1 o 2 persone”?

Nel dettaglio della terapia omicida entra invece Carlo, ipotizzando che “il collega abbia praticato una dignitosa sedazione terminale. Da eroi a boia è un attimo”. Ma su cosa si basa l’atto d’accusa? Nelle carte giudiziarie si fa riferimento ai decessi di due pazienti, di 61 e 80 anni, avvenuti il 20 e il 22 marzo dell’anno scorso. Il primario sotto inchiesta avrebbe a entrambi i pazienti somministrato Propofol e Succinilcolina, due anestetici che, bloccando la trasmissione neuromuscolare, si usano in genere nella fase precedente alla sedazione e all’intubazione. L’inchiesta dovrà chiarire se realmente sono stati utilizzati ed eventualmente se in modo improprio. E qui i dubbi sono tanti perché, spiega Antonello, il reato ipotizzato si fonda su un messaggio intercettato di un infermiere inoltrato a un collega: «Volevo chiederti se anche a te il primario ha mai chiesto di fare della Succinilcolina o del Propofol a pazienti che stanno morendo. In caso di sì, non dirlo a nessuno. Ultimamente lo sta chiedendo ad alcuni di noi. E io non ci sto a uccidere pazienti solo perché lui vuole liberare letti». E la risposta: «Sono d’accordo, questo è pazzo”. Ma Carlo aggiunge: “È evidente anche a un analfabeta: se fosse vera la circostanza ricavata dalle intercettazioni, assieme al medico avrebbero dovuto essere incriminati, per complicità e concorso, gli interlocutori che, a conoscenza di gravissimi reati avrebbero avuto il dovere di intervenire immediatamente per impedirne l’esecuzione. Non risulta che sia stato fatto”.

Poi c’è chi, come la psichiatra Adele, lascia aperta la porta al dubbio. E invita alla prudenza anche gli innocentisti tout court: “Vabbè ragazzi, però bisogna aspettare il processo: le indagini sono state svolte, anche su cadavere. I carabinieri solitamente non si muovono prima di avere raccolto alcuni indizi gravi di colpevolezza. Quindi, per ora non sappiamo. I giornalisti… d’altra parte è stato messo agli arresti per paura di reiterazione di reato… magari trattasi davvero di personalità psicopatica e di un seriale… purtroppo esistono anche tra noi medici, non siamo esenti”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest