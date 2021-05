Crotone-Inter 0-2: Eriksen-Hakimi, nerazzurri pronti alla festa scudetto

Pubblicità

Pubblicità

Ora ai nerazzurri di Milano non resta che aspettare un inciampo da parte di quelli di Bergamo, domani contro il Sassuolo. Se l’Atalanta non vincerà contro i neroverdi di De Zerbi, l’Inter sarà matematicamente campione d’Italia per la diciannovesima volta nella sua storia. Se invece la squadra di Gaseperini dovesse farcela, a quella di Conte basterà un pareggio con la Sampdoria sabato prossimo per cucirsi lo scudetto sul petto. Vincendo per 2-0 a Crotone, con reti nel secondo tempo di Eriksen ed Hakimi, l’Inter si è portata a 82 punti e ha ridotto ulteriormente la distanza da quell’urlo liberatorio che i tifosi hanno in gola dal 2009-2010, stagione dell’ultimo tricolore. Saluta matematicamente la serie A, invece, il Crotone.

<< La cronaca della partita >>

Partenza champagne

La gara da testacoda fra ultima e prima in campionato, divise da 61 punti al fischio d’inizio, è partita frizzante da una parte e dall’altra, con Ounas solo davanti ad Handanovic dopo appena un minuto di gioco, e Brozovic che poco dopo ha messo in area un pallone delizioso che Sensi ha però sprecato. Dopo le prime folate, l’Inter s’è fatta guardinga, arretrando il baricentro e dimostrando nei fatti quel rispetto per l’avversario che Antonio Conte aveva invocato a parole alla vigilia. “Stiamo più bassi, così ci fanno male!”, ha urlato ai suoi giocatori l’ex ct, le cui urla per una volta sono state sovrastate da quelle ancor più potenti di Cosmi.

Inter guardinga e pericolosa

Temendo le incursioni di Simy, Ounas e Messias, Conte a metà del primo tempo ha costruito intorno agli uomini d’attacco rossoblù un’efficace gabbia difensiva, puntellata da esterni e mezzali, impegnati in continui raddoppi. Limitato il potenziale offensivo del Crotone, l’Inter ha trovato equilibrio e pericolosità, colpendo due pali: il primo su calcio d’angolo, di testa con Lukaku, e il secondo con Lautaro, dopo un controllo prezioso al limite dell’area. E sale così a 10 il numero di legni colpiti dall’Inter nelle ultime 7 partite. Prima della pausa, Cosmi è stato costretto a sostituire l’infortunato Reca, fin lì ispirato, con Pereira.

Eriksen entra e segna

In avvio di ripresa, pur su ritmi non frenetici, l’Inter ha cominciato a spingere con continuità, a tutto organico, sfruttando il campo in larghezza e profondità. Ma l’occasione più bella, su un contropiede innescato al quarto d’ora da Ounas, l’ha avuta e sprecata Simy (miglior marcatore nigeriano di sempre nel calcio italiano, dopo la vittoria sul Parma) aspettando troppo davanti ad Handanovic. Conte, per svoltare la partita bloccata, al 21′ ha cambiato molto: dentro Perisic, Eriksen e Sanchez, fuori Darmian, Sensi e Lautaro. Dopo tre minuti appena è arrivato il gol, con un bel tocco di Lukaku per il danese, che ha liberato una botta da fuori area, deviata dall’incolpevole Magallan.

Finale con raddoppio

A dieci minuti dalla fine Lukaku, che non segna da inizio aprile, ha fatto una cosa da Lukaku: corsa palla al piede, triangolo aperto e chiuso con Perisic, e gol. Ma probabilmente anche il belga, timido nell’esultanza, immaginava quel che di lì a poco sarebbe successo: var e rete annullata per fuorigioco del croato. Capito che il Crotone non aveva più carburante, anche perché costretto a cambi anticipati, l’Inter saggiamente nel finale si è limitata a controllare il risultato. Ma da un inatteso contropiede, originato da una punizione di Messias, è nato il gol del raddoppio, al terzo minuto di recupero: palla strappata da Barella in difesa e lancio per Hakimi, che velocissimo ha chiuso in porta facendo passare la palla fra le gambe di Cordaz. Il marocchino porta così a 7 il numero delle reti segnate in campionato.

Crotone-Inter 0-2 (0-0)

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Molina, Messias, Cigarini (Eduardo 1′ st), Benali (Vulic 21′ st), Reca (P.Pereira 38′ pt); Ounas (Riviere 27′ st) Simy. (16 Festa, 22 Crespi, 3 Cuomo, 20 Rojas, 33 Rispoli, 34 Marrone, 44 Petriccione). All.: Cosmi.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi (Eriksen 20′ st), Darmian (Perisic 21′ st); Lukaku, Lautaro (Sanchez 21′ st). (27 Padelli 97 Radu, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 15 Young, 33 D’Ambrosio, 99 Pinamonti). All.: Conte.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Reti: nel st, Eriksen 24′ e Hakimi 45+2.

Angoli: 11-4 per l’Inter.

Recupero: 2′ e 3′.

Ammoniti: Brozovic, Riviere, Eriksen





Go to Source

Tweet Share Pinterest