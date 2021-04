Crotone-Sampdoria 0-1, Quagliarella lancia i blucerchiati al nono posto

Pubblicità

CROTONE – Al Crotone non riesce neppure una reazione d’orgoglio. La Sampdoria passa 1-0 allo Scida e infligge agli uomini di Cosmi la sesta sconfitta consecutiva, che avvicina sempre di più la matematica di una retrocessione ormai scontata. I blucerchiati, trascinati ancora da capitan Quagliarella, invece mettono a segno il sorpasso sul Verona salendo al nono posto in classifica.

<< La cronaca della partita >>

Gabbiadini preferito a Keita

Cosmi preferisce Luperto a Cuomo in difesa e Messias a Di Carmine per fare coppia con bomber Simy in attacco. Ranieri, privo dello squalificato Yoshida e dell’infortunato Ekdal, si affida al solito 4-4-2: in avanti Gabbiadini vince il ballottaggio con Keita. Il primo tempo non regala particolari emozioni. La Sampdoria fa la partita e il Crotone attende nella sua metà campo. I blucerchiati ci provano all’8′, quando Quagliarella cerca di sorprendere Cordaz sul primo palo con un diagonale potente che viene deviato in angolo dal portiere.

Messias e Simy non pungono

I pitagorici costruiscono due buone trame tra il 9′ e il 20′, ma in entrambe le circostanze i tiri di Messias e Simy sono troppo centrali per impensierire Audero. La supremazia doriana si rivela sterile e gli ospiti non vanno oltre una conclusione al volo svirgolata da Quagliarella, al quale non riesce una giocata delle sue. Nella ripresa il copione non cambia. I blucerchiati continuano a gestire il possesso con continuità e, a differenza della prima frazione, affondano.

Decide Quagliarella

Al 53′ Gabbiadini recupera palla sulla destra e serve un assist delizioso a Quagliarella, che deve solo appoggiare in rete sul secondo palo. Neppure lo svantaggio scuote un Crotone incapace di reagire e per niente rivitalizzato dai cambi di Cosmi. Gli uomini di Ranieri amministrano il ritmo e sfiorano il raddoppio ancora con Quagliarella al 62′. Soltanto nel finale i calabresi mostrano un sussulto, ma il tiro da fuori di Zanellato finisce alto e la deviazione sotto porta di Simy viene deviata in angolo. Il Crotone resta mestamente inchiodato a quota 15 punti, la Samp prova a togliersi qualche ulteriore soddisfazione in una stagione già positiva.

Crotone-Sampdoria 0-1 (0-0)

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji (44′ st Riviere), Magallan, Luperto (19′ st Golemic); Pereira (19′ st Molina), Henrique, Cigarini (19′ st Di Carmine), Zanellato, Reca; Messias, Simy. All. Cosmi.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Ferrari, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Jankto (44′ st Leris); Quagliarella (44′ st Keita), Gabbiadini (44′ st Damsgaard). All. Ranieri.

Arbitro: Paterna di Termoli.

Rete: 8′ st Quagliarella.

Note – Tempo sereno, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Cigarini, Ferrari. Angoli: 2-6. Recupero: 3′; 3′.





