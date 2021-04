Csm in allarme per il “rinnovo parziale”, la soluzione che piace a Cartabia

Pubblicità

Pubblicità

Al Csm stanno già facendo i conti di chi, tra di loro, potrebbe restare per altri due anni dopo il 2022 quando l’attuale Consiglio dovrebbe andare a casa. Perché da via Arenula giungono spifferi sempre più insistenti sull’ipotesi che la ministra Marta Cartabia faccia sul serio con l’idea del “rinnovo parziale” del Consiglio. Ne aveva parlato – come ipotesi – sia alla Camera che al Senato davanti alle due commissioni Giustizia prima di Pasqua. Ma adesso il tam tam si fa sempre più insistente. Nella ormai prossima riforma del Csm e del suo sistema elettorale – in calendario nell’aula della Camera già a giugno – si potrebbe concretizzare anche la soluzione di rinnovare solo parzialmente il Csm, perché la metà dei consiglieri resterebbe in carica per altri due anni, garantendo in questo modo una continuità rispetto al ricambio totale. E per questo gli attuali consiglieri, già in questi giorni, fanno ipotesi su cosa accadrà l’anno prossimo. Magari un sorteggio potrebbe stabilire chi, tra di loro, resta, e chi invece va via. In un Consiglio che ha visto tre elezioni suppletive dopo le sei dimissioni per via del caso Palamara, potrebbe restare in carica anche chi è stato eletto dopo la votazione principale del 2018 per raggiungere comunque i due anni di permanenza.

Certo è che l’argomento del “rinnovo parziale” è – al momento – tra i più gettonati a palazzo dei Marescialli. Proprio perché chi ritiene di essere bene informato garantisce che il gruppo di lavoro istituito da Cartabia al ministero per studiare la riforma e gli emendamenti al testo dell’ex Guardasigilli Alfonso Bonafede starebbe lavorando anche in questa direzione. Parliamo della commissione – ma Cartabia l’ha battezzata “gruppo di lavoro” – presieduta dal costituzionalista Massimo Luciani che, nel massimo riserbo, sta studiando le soluzioni possibili.

Giustizia, vendette incrociate in Parlamento: ora Forza Italia e Azione stoppano la riforma del Csm secondo Bonafede di Liana Milella 15 Aprile 2021

E neanche a farlo apposta, ecco un’altra coincidenza che sta creando scompiglio tra le correnti della magistratura sempre a proposito del Csm. Perché il responsabile Giustizia di Azione Enrico Costa, particolarmente vivace nel presentare proposte (suoi gli ordini del giorno sulla presunzione di innocenza, sul via libera del gip per i tabulati, nonché l’emendamento sulle intercettazioni per imporre il decreto di sequestro per agenda, foto e filmati nel cellulare spiato dal Trojan), stavolta ha calato la carta del “voto singolo trasferibile”, un sistema elettorale che ha battezzato “spazzacorrenti”. Perché, come spiega lui, “l’elettore non vota le liste, ma solo i singoli candidati indipendentemente dalla loro appartenenza, e può esprimere più preferenze in ordine di gradimento, ma quei voti non avranno tutti lo stesso valore”. Varrà il primo in senso assoluto, mentre il secondo e il terzo varranno di meno ma potranno saldarsi con quello che resta del primo, scombussolando del tutto il risultato.

Giustizia, centrodestra e Iv in pressing per la commissione d’inchiesta sulla magistratura. Ma la maggioranza si spacca di Liana Milella 13 Aprile 2021

Sapeva Costa che quella del “voto singolo trasferibile” era proprio la proposta che piace a Massimo Luciani? Infatti, non l’appena l’ha depositata alla Camera, più di un deputato ha avvicinato Costa per dirgli, “ma lo sai che al ministero stanno lavorando proprio su questo?”. Eh già, perché il noto costituzionalista Luciani – che adesso non risponde neppure al telefono e si trincera dietro il più assoluto riserbo – parlò del “voto singolo trasferibile” in un forum di giuristi organizzato da “Quaderni costituzionali” nell’ottobre del 2020, i cui atti sono poi stati pubblicati il 2 gennaio di quest’anno. Dove il giudizio di Luciani è netto: “Trovo che sia una soluzione assai adatta”.

Parere che, per esempio, non è affatto condiviso da un magistrato come l’ex procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati, uno dei più esperti sui sistemi elettorali per il Csm, come dimostra l’analisi contenuta nel suo libro sulla Storia della magistratura (Laterza). Il suo giudizio è netto: “Intanto non è affatto una proposta nuova. È stata il cavallo di battaglia di Mario Cicala (toga di Magistratura indipendente, ndr.). L’ha proposta la commissione Balboni nel 1996. L’ha rilanciata Luciani. È un’ipotesi interessante. Anche se il sistema è contorto e di difficile prevedibilità. E poi io resto dell’idea che vanno evitati i sistemi che non sono stati sperimentati, perché sortiscono risultati opposti a quelli desiderati”.

Bruti spiega che votare per il Csm è come votare in un paese dove ci sono 9mila anime, quanti sono i magistrati in Italia, “in cui tutti si conoscono”. E senza fare una simulazione preventiva non si può prevedere l’esito di una nuova legge. La sua conclusione è netta: “Non si possono trasferire sistemi che valgono per milioni di persone su 9mila”. Secondo Bruti, i tentativi fatti finora per cambiare la legge del Csm, come quello dell’ex ministro leghista Roberto Castelli nel 2002, “hanno sempre prodotto risultati opposti a quelli voluti, per cui anziché eliminare le correnti, di fatto se ne possono creare delle altre”.

Costa invece è convinto che la sua proposta “spazzacorrenti” potrebbe destrutturare il sistema. Perché, sostiene, è “un meccanismo che fa prevalere la persona e il suo valore e non un voto delle correnti, e fa vincere il candidato più trasversale e piu apprezzato”. Le liste potrebbero anche esserci, “ma l’elettore non vota le liste, ma i singoli candidati indipendentemente dalla loro appartenenza. Chi vota può esprimere più preferenze in ordine di gradimento, ma non hanno tutte lo stesso valore”. Infatti solo la prima ha un valore “pieno”, mentre le altre valgono di meno. Costa spiega che ci sarà “un quoziente per vincere che deriva dal rapporto tra numero degli elettori e numero dei seggi”. Ma alla fine è improbabile che un candidato vinca solo in base alla prima preferenza, saranno necessarie anche le seconde e le terze. Costa lo definisce come “un compromesso tra chi vuole il sorteggio e chi invece insiste su un sistema elettorale tradizionale”. La cosa certa è che già le toghe storcono il naso. Ma Luciani la pensa come lui.





Go to Source

Tweet Share Pinterest