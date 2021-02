Cts dell’Aifa, ok a vaccino AstraZeneca fino a 65 anni

Via libera dalla Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), secondo quanto si apprende, alla possibilità di somministrare il vaccino anti-Covid di AstraZeneca ai soggetti fino ai 65 anni di età in buone condizioni di salute. Alle persone più anziane o fragili andranno invece somministrati i vaccini a mRNA di Pfizer e Moderna. La circolare del ministero che recepisce le nuove indicazioni dovrebbe uscire venerdi prossimo.

In realtà la Cts dell’Agenzia ha semplicemente ribadito quanto aveva già detto nel parere elaborato in due giorni di discussione sul vaccino (il 30 gennaio e il primo di febbraio). Nel comunicato che ha acompagnato quel parere, in effetti era stato evidenziato “Un uso preferenziale del vaccino AstraZeneca, in attesa di acquisire ulteriori dati, in soggetti tra i 18 e i 55 anni, per i quali sono disponibili evidenze maggiormente solide”. Per la verità invece nel parere tecnico si apriva già all’utilizzo per le persone con più di 55 anni, anche se appunto all’esterno era stata comunicata una cosa diversa. Dopo aver espresso quella “preferenza”, infatti, la Cts ha aggiunto: “Si ribadisce tuttavia che, sulla base dei risultati di immunogenicità e dei dati di sicurezza, il rapporto beneficio/rischio di tale vaccino risulta favorevole anche nei soggetti di età più avanzata che non presentino specifici fattori di rischio”. Un apertura che però non è stata riportata all’esterno, tanto che nel piano vaccini stilato dal ministero e dal commissario straordinario Domenico Arcuri è stato appunto previsto l’utilizzo di AstraZeneca fino ai 55 anni. Le Regioni sono state le prime a mettersi di traverso e a chiedere la possibilità di usare quel vaccino almeno fino a 65 anni. Del resto, è uno degli esempi che è stato fatto, non ha senso vaccinare un insegnante di 54 anni ma non il suo collega di 56, che visti i tempi di consegna dei vaccini in questo periodo sarebbe stato costretto ad aspettare mesi in più rispetto al collega. Oggi la Cts si è riunita per parlare di anticorpi monoclonali ma evidentemente, dopo le nuove sollecitazioni di ieri da parte del ministero alla Salute e delle stesse Regioni (che hanno scritto una lettera per chiedere di nuovo un parere) la Cts ha ribadito la sua posizione.

“Aifa seguendo le indicazioni Ema aveva già dato l’autorizzazione per tutte le fasce di età. Quindi venerdì uscirà la circolare del ministero con l’indicazione ulteriore fino a 65 anni”. È quanto afferma Giorgio Palù, presidente Aifa, intervistato al Tg1. “I vaccini funzionano sicuramente contro la variante inglese, un po’ meno contro quella sudafricana e brasiliana. Ma anche in questi casi sono in grado di proteggere da una infezione grave della malattia e dalla letalità”, ha spiegato Palù.