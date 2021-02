Cts: nelle zone rosse tutte le scuole chiuse

Pubblicità

ROMA – Due riunioni dedicate alla scuola dal Comitato tecnico scientifico, ieri sera e questa mattina, ha prodotto questi “consigli per il governo”: nelle zone rosse l’unica didattica possibile deve essere quella a distanza, in tutti i cicli scolastici: dall’infanzia alle superiori. E questa è un’accelerazione rispetto al Decreto del presidente del Consiglio sul tema – l’ultimo Dpcm è del Governo Conte – che obbliga alla Dad in zona rossa dall seconda media a cressere. Oggi le Regioni rosse sono due, Basilicata e Molise, più la Provincia autonoma di Bolzano.

La seconda indicazione del Cts sul tema è offerta ai governatori che presiedono una Regione in quel momento in zona arancione (oggi sono nove): i presidenti possono prendere decisioni “suregionai” sulle scuole, ovvero chiudere istituti scolastici in aree ad alto rischio contagio. Diversi presidenti lo hanno già fatto – Vincenzo De Luca in Campania, su tutti -, ma adesso il parere scientifico del Comitato avvalora scelte che sono quotidiane (i contagi a Brescia, nel Bergamasco, a Cecina e ad Arezzo, a Bologna, Ancona, Macerata, nella provincia di Palermo, per elencare).

C’è una terza indicazione, sulla quale, però, la discussione in seno al Comitato tecnico scientifico è in corso (è stato riconvocato per questa sera alle 19): diversi componenti vorrebbero legare la chiusura degli istituti scolastici a un dato certo e hanno indicato in 250 contagi ogni 100.000 mila studenti il limite oltre il quale, anche in zona arancione, un plesso no può ospitare né studenti né docenti.

Nelle aree arancioni che non conoscono peggioramenti dei parametri, i protocolli restano quelli conosciuti: Didattica in presenza dal 50 al 75 per cento (per ora nessuna regione ha utilizzato la possibilità massima). Le stesse aliquote restano in area gialla o bianca. Con la stabilità dei contagi in zona gialla per tre settimane consecutive, le attuali disposizioni sulle lezioni in presenza non cambieranno.

Il Cts ha riconosciuto che c’è un impatto dei nuovi contagi nelle scuole, ma è differenziato. Per questo sarebbe auspicabile una modulazione delle misure a seconda delle zone, variabile in base a Comuni o Province e non soltanto su base regionale.

Ci sono già sei Regioni – Marche, Molise, Abruzzo, Campania, Basilicata e Puglia – e una Provincia autonoma – l’Alto Adige – con limitazioni totali per le scuole o riservate solo alle superiori, ma queste restrizioni dipendono da decisioni prese dalle giunte regionali, non dal governo.

Al verbale sarà allegato uno studio Iss, sul quadro contagi-scuole.

Per chiudere il capitolo scuole dovrebbe tenersi alle 19 una riunione del Cts. Secondo quanto si apprende resterà la discriminante dei colori. Nelle zone rosse, anche quelle presenti in regioni gialle la scuola verrà chiusa, mentre per le aree arancioni e gialle dovrebbero restare i protocolli in uso.





