Cuglieri si mobilita per far rivivere l’olivastro millenario

Pubblicità

Pubblicità

Non sarà più l’albero maestoso di appena una settimana fa, ma le sue radici potrebbero essere vive e germogliare di nuovo. A Cuglieri la popolazione si mobilita per salvare “il patriarca”, l’olivastro millenario che è diventato il simbolo della devastazione prodotta dall’incendio che ha colpito il Marghine, la Planargia e il Montiferru in Sardegna, bruciando da sabato scorso 20mila ettari di terreno. Un gruppo di botanici dell’università di Cagliari si è mobilitato quasi subito per capire se c’era speranza di salvare l’albero millenario e oggi sono fiduciosi che qualcosa si può fare.

[embedded content]

“Appena è stato possibile siamo andati a verificare quale fosse lo stato della pianta – spiega Gianluigi Bacchetta, professore ordinario di botanica sistematica dell’Università di Cagliari e direttore dell’Orto botanico della città – e abbiamo purtroppo constatato che al suo interno continuava a bruciare. La prima cosa è stato quindi spegnere l’incendio su tutto ciò che era visibile, le parti epigee, poi abbiamo insisitito con l’amministrazione perché si potesse aspergere il terreno circostante per diminuire le temperature del suolo e mantenere vitali le radici. Il problema è che in questi casi si verifica un “effetto carbonaia”, con un fuoco sotterraneo che brucia senza fiamma in carenza di ossigeno e continua a devastare gli apparati ipogei della pianta”.

Il soccorso al “Patriarca” ha dato buoni risultati e oggi il botanico è fiducioso: “Questa mattina ho accertato che non c’è più attività combustiva, queste due giornate hanno dato buoni risultati: il suolo è arrivato a una temperatura normale e si può garantire alle radici l’apporto idrico che mancava sia per aridità pregressa, sia per l’incendio”. La fama del Patriarca rischia però di essere la sua rovina, poiché le persone vanno vicino all’albero, depongono fiori, e il continuo calpestio del terreno non aiuta la ripresa.

Boschi e lavoro in fumo, la Sardegna che brucia ora invoca la pioggia dalla nostra inviata Cristina Nadotti 26 Luglio 2021

“Abbiamo chiesto subito all’amministrazione di emettere un’ordinanza per vietare che si avvicinino i non autorizzati. Il calpestio del suolo lo compatta e rovina radici e fusti. Stamattina ho passato il tempo a prendere tutte le frasche che ho potuto trovare, per proteggere gli apparati radicali. Capisco le buone intenzioni delle persone e il loro dolore, ma quest’albero può diventare il simbolo della resilienza della comunità, che è devastata. Ha un enorme valore sociale in questo momento”.

Bacchetta è cautamente ottimista: “Questa mattina abbiamo verificato che l’estrema porzione destra e sinistra della ceppaia non sono interessate da processi di combustione, quindi è probabile che la pianta abbia apparati radicali vitali e sviluppi resilienza”. Ma ci vorrà pazienza: “Intanto è necessario continuare a vaporizzare il suolo e poi si potrà vedere se tra agosto e settembre ci sarà emissione di polloni”. Ma non bisogna aspettarsi di rivedere quel fusto enorme e la chioma ampia. “Il patriarca è comunque compromesso, perché la struttura che lo rendeva un albero monumentale è andata perduta e le porzioni marginali mostreranno segni indelebili. Avrà un aspetto minore, ma vivrà. Non altrettanto succederà a tutti gli oliveti andati perduti, alberi centenari che non possono essere ricostituiti. I danni economici sono enormi, gli allevatori potranno riprendersi a breve, ma per gli agricoltori serviranno almeno dieci anni”.

L’intervista Incendi, lo zoologo: “Dove passa il fuoco biodiversità azzerata per anni” di Cristina Nadotti 27 Luglio 2021

L’ordinanza del comune di Cuglieri è stata emessa non appena i botanici lo hanno chiesto: “C’è già un presidio di volontari per controllare che nessuno si avvicini all’albero – conferma Maria Franca Curcu, assessora alla Cultura del comune di Cuglieri – e abbiamo fatto appello perché la vigilanza intorno all’albero sia costante. Hanno risposto in tantissimi, perché il Patriarca è la nostra cultura e la nostra identità. È anche già stato approntato il servizio di autobotte per garantire la vaporizzazione: faremo ogni cosa secondo le indicazioni degli esperti, il nostro albero va salvato”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest