Da Instagram a Time: Ruby Jones, la signora degli abbracci

“La vita è un esercizio di equilibrio… Cadrai. Ti perderai. Qualcosa si romperà. Qualcuno se ne andrà. Fa tutto parte del viaggio”. Oppure: “Niente di tutto ciò è colpa tua”. E ancora: “Nemmeno gli altri sanno cosa stanno facendo”. Ma anche “Siamo fortunati a essere qui”, “Fermati. Chiudi gli occhi. Niente sarà mai perfetto. Però fidati andrà tutto bene”. Sono solo alcuni dei tanti messaggi – corredati ciascuno da colorate e azzeccatissime illustrazioni – di speranza, di invito all’apertura all’altro e alla condivisione, o a recuperare fiducia in se stessi, che ancora una volta Ruby Jones ci manda dalla sua Nuova Zelanda, dove vive, con questo Un mondo di bene. Il piccolo libro della gentilezza, che arriva ora anche in Italia, tradotto da Bur/Rizzoli.

Un piccolo e colorato breviario scritto sull’onda del successo ottenuto, esattamente due anni fa, nel marzo del 2019, con quell’illustrazione realizzata all’indomani degli attacchi terroristici alla moschea di Christchurch, in Nuova Zelanda: due donne, di cui una musulmana, che si abbracciano e una semplice frase, “Questa è casa tua e qui avresti dovuto essere al sicuro”. Postata sul suo profilo Instagram, l’illustrazione ottenne consensi e condivisioni in tutto il mondo, tanto che a Ruby Jones fu chiesto addirittura da Time di realizzare una copertina. In seguito a quell’esperienza, l’artista e illustratrice neozelandese ha rappresentato in immagini le relazioni umane, l’amore per se stessi e per gli altri, la vicinanza, la comprensione reciproca e la compassione, l’empatia… E ha trasformato tutto in un libro.

La vita è un esercizio di equilibrio…

Da un’illustrazione su Instagram al libro: perché? Come è nato questo libro?

“Il libro, come l’illustrazione, è una risposta agli attacchi terroristici di Christchurch. Sentivo che c’era bisogno di tornare su questo tema in seguito a quel trauma. Tornare non necessariamente sugli attacchi, ma per esempio realizzando un promemoria per ricordare alcune delle cose che abbiamo vissuto o pensato in seguito a quel periodo, mostrando gentilezza e comprensione verso gli altri e verso noi stessi. Il disegno è stata una reazione immediata, molto semplice ma molto personale, nel giorno dell’attacco, reazione con cui molte persone sono entrate in sintonia. In un certo senso, il libro nasce da una logica simile: una serie di appunti per riflettere su come possiamo essere più gentili con noi stessi, con gli altri, con il mondo intorno a noi. Il titolo parla direttamente al lettore, chiunque esso sia: è come un invito”.

È stato tradotto in molte lingue, compreso l’italiano: forse perché tratta temi universali? Gentilezza, amicizia, ascolto dell’altro, dolore, empatia…

“Sì, penso sia proprio per questo. I messaggi sono semplici e travalicano i confini del linguaggio – almeno lo spero – riconducendoci a esperienze universali: alcune sono più visibili e manifeste come il dolore, altre sembrano più nascoste come la solitudine. Sono esperienze che cambiano nel corso della vita, ma sono ciò che ci rende umani”.

Cadrai. Ti perderai. Qualcosa si romperà. Qualcuno se ne andrà. Fa tutto parte del viaggio

I suoi disegni portano il sorriso in chi vi si riconosce, le sue parole, i consigli pratici ci ricordano quanto siamo fortunati e come possiamo essere più gentili con noi stessi e con chi ci sta intorno. Come è riuscita a ottenere ciò?

“Penso che molto del merito sia dei miei genitori, sono entrambi persone molto gentili, altruiste e generose. Da quando riesco a ricordare, sono sempre stata curiosa nei confronti delle altre persone: come vivono le loro vite, quali potrebbero essere i loro pensieri e i loro sentimenti, se sono uguali a me, se si preoccupano delle stesse cose, cosa li fa ridere o piangere. Mi interessano le nostre differenze come pure le nostre somiglianze. Ho sempre usato il disegno per esplorare quello che le persone sentono: perché le persone vengono prima di tutto”.

Nemmeno gli altri sanno cosa stanno facendo

Dopo il Covid il nostro mondo è sempre meno aperto, però. Quanto è più difficile adesso raccontare l’empatia, la compassione, la condivisione, l’accettazione dell’altro?

“Non c’è dubbio che sia più difficile. Ma se ci fermiamo un attimo a pensare il virus ha costretto alcune cose a diventare più semplici, facendoci realizzare, per esempio, chi e che cosa conta davvero per noi. E semplicemente rimanere in contatto, in questo momento, potrebbe essere l’unica cosa che possiamo fare: ma il gesto resta ancora quello di tendere la mano”.

Non sottovalutare il potere di perdersi fra le parole di qualcun altro

Ma perché il suo disegno dopo il massacro di Christchurch ha avuto tanto successo?

“Credo sia stato per la sua semplicità. È il più elementare dei gesti umani, quando il cuore è così ferito e le parole non servono, raggiungere e abbracciare semplicemente l’altra persona. Le poche parole che ho usato parlano solo di quello che credo sia uno dei diritti umani fondamentali: sentirsi al sicuro in casa propria”.

Ha ricevuto lettere da tutto il mondo in risposta a quel disegno: cosa le scrivevano?

“Ho ricevuto lettere da tantissime persone diverse, da ogni parte del mondo, e ancora oggi mi sento così onorata per questo. All’epoca, però, quello che mi ha colpito di più sono stati i messaggi di tante persone musulmane che mi dicevano di ritrovarsi in quel disegno e quanto significasse per loro vedere un gesto di compassione nei loro confronti. C’era anche chi era inorridito per quel che era successo e si sentiva sollevato nel vedere un messaggio di conforto e gentilezza, invece del contrario. Mi scrivevano che gli dava speranza”.

Fermati. Chiudi gli occhi. Respira. Niente sarà mai perfetto… Però fidati: andrà tutto bene

Dopo Christchurch, “Time” le ha chiesto di illustrare una sua copertina. Ci racconta di quell’esperienza?

“Ricordo di essere rimasta senza parole quando ho ricevuto la proposta. Il fatto che mi fossero stati offerti l’opportunità e il privilegio di farlo sembrava così surreale allora e lo è ancora. I tempi erano davvero stretti, avevo solo un paio di giorni, il che era terrificante ma significava che non potevo pensarci troppo o non ci sarei mai riuscita. È stato proprio come per l’immagine di Christchurch, una semplice reazione a come ci sentivamo tutti nei giorni dopo quel terribile 15 marzo: come molti giovani, volevo solo aggrapparmi alla speranza che potevamo essere migliori di quello a cui avevamo appena assistito. Ho inviato il disegno e sono rimasta stupita che ci fosse solo una modifica da fare. La redazione di Time è stata incredibile, per il supporto e la premura mostrati nello spendersi come cassa di risonanza potente, per trasformare le terribili intenzioni di quel giorno in qualcosa di positivo. Mi sento ancora onorata che abbiano scelto me per fare questo”.

Il libro

Un mondo di bene. Il piccolo libro della gentilezza di Ruby Jones (Bur/Rizzoli, traduzione Manuela Carozzi, pagine 108, euro 14)





