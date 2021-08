Da Kate e William a Letizia e Felipe di Spagna: ecco dove vanno in vacanza i reali di tutto il mondo

Pubblicità

Marivent Palace è in Avenida de Joan Miró 235 a Palma di Maiorca e appartiene al governo regionale delle Isole Baleari perché il suo ex proprietario, l’artista e mecenate egiziano John Saridakis, donò il palazzo all’isola a condizione che la sua collezione d’arte fosse esposta gratuitamente ai maiorchini. Costruito tra il 1923 e il 1925 dall’architetto Guillem Forteza, sorge su un terreno di 33.000 mq, circondato da rigogliosi giardini e pinete. La torretta principale, che presiede l’edificio, ha ricevuto illustri visitatori come il principe Carlo e la principessa Diana del Galles (in foto con il principe Juan Carlos e la regina Sophia), l’imperatore Akihito e l’imperatrice Michiko del Giappone, Bill e Hillary Clinton, Mikhail Gorbachev, Hugo Chávez e Michele Obama. Ci sono anche due annessi nella tenuta, Son Vent e Son Ventet.

Le opere di Miró sparse per i giardini erano nelle case e nei giardini dei suoi parenti e testimoniano lo stretto legame di Miró con Palma di Maiorca, città dove sposò Pilar Juncosa e dove visse tra gli anni Quaranta e la sua morte nel 1983.

Per visitarlo: dal 1 maggio al 30 settembre, info

