Da lunedi 21 giugno tutta Italia in zona bianca. Ecco cosa cambia

Da lunedì 21 giugno entrano in zona bianca anche Sicilia, Basilicata, Calabria, Campania, Toscana, Marche e Provincia di Bolzano. In pratica tutte le Regioni tranne la Valle d’Aosta.

Cessano quindi le limitazioni per gli spostamenti (coprifuoco) ed è prevista l’anticipazione delle date di riapertura per le attività di parchi tematici e di divertimento; piscine e centri natatori in impianti coperti; centri benessere e termali; feste private anche conseguenti le cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso; fiere, grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni; eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto legge 52, che si svolgono al chiuso; sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò; centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; corsi di formazione.

Per ciò che riguarda le sale da ballo e le discoteche, possono riaprire ma si potrà ascoltare solo musica, senza ballare. Ma le attività di ristorazione e bar sono equiparate a quelle già autorizzate dalla normativa vigente.

Le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose si svolgeranno nel rispetto dei protocolli e delle linee guida conto il coronavirus, con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.