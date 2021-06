Da Siviglia a Baku, seimila chilometri per un Europeo

Pubblicità

Dodici ore di aereo. Come da Roma a Chicago o a New Delhi. I 6.200 chilometri che separano Siviglia a Baku sono i due estremi della mappa dell’Europeo. Undici città che disegnano l’ultima eredità di Michel Platini da presidente dell’Uefa. Un torneo pensato per rinsaldare lo spirito europeo e che invece, paradosso temporale, si concluderà con la Final Four di Londra, la capitale della Brexit.

Il Gruppo della nostra nazionale, oltre che a Roma, gioca le sue partite a Baku: scelta, questa, che ha suscitato polemiche tra le nostre avversarie nel girone, la Turchia — travolta dagli azzurri all’Olimpico — e la Svizzera e il Galles, fresche di pareggio sulle rive del Mar Caspio. Tre nazionali costrette a lunghi spostamenti tra l’Azerbaigian e l’Italia, mentre nella fase iniziale Mancini e i suoi, approfittando della mancata qualificazione al torneo degli azeri, saranno comodi pendolari tra Coverciano e l’Olimpico.

Budapest unico stadio pieno e senza mascherine

A est si gioca anche a San Pietroburgo, a Bucarest (anche se non c’è la Romania tra le qualificate alla fase finale) e a Budapest: la Puskas Arena sarà il solo impianto ad avere una capienza al 100%. 65.000 persone in tribuna, per quattro partite, mascherine consigliate ma non obbligatorie, ingresso riservato a chi potrà esibire un certificato d’immunità o un tampone negativo.

In Germania partite previste all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Se la situazione della pandemia avesse reso impossibile l’Europeo itinerante, proprio ai tedeschi — organizzatori di Euro 2024 — l’Uefa si sarebbe rivolta per il suo piano “B”, ossia per far giocare la fase finale in un solo Stato, che potesse sobbarcarsi un’organizzazione last minute. Potranno contare sui tifosi di casa la Danimarca, al Parken Stadium di Copenaghen e l’Olanda, alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam.

La Final Four a Wembley

La vera capitale dell’Europeo, come detto, sarà Londra. Otto partite a Wembley: le tre dei gironi con l’Inghilterra in campo, due ottavi di finale, le semifinale e la finalissima dell’11 luglio. Nel Regno Unito anche la sede di Glasgow, mentre i vicini irlandesi hanno scelto di rinunciare ai match di Dublino per la situazione dei contagi nel Paese. Stesso motivo del forfait di Bilbao, sostituita in Spagna da Siviglia, teatro delle partite della Nazionale di Luis Enrique.

Il giro d’Europa del pallone doveva comprendere anche Bruxelles, alla fine esclusa perché il progetto di un nuovo impianto, l’Eurostadium, non è stato approvato dall’organizzazione.

Sarà, molto probabilmente, l’ultimo (e quindi unico) Europeo itinerante. Un’idea che non è mai piaciuta all’attuale presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, molto chiaro sull’argomento: “Non sono favorevole a questa formula. Non la ripeteremo presto”.





