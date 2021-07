D’Alie “Sarò anche piccola ma gioco solo in grande”

Pubblicità

TOKYO – Per salire sul podio olimpico l’Italia femminile del basket da strada monta ancora sulle spalle della playmaker più bassa che c’è. «Potevo accontentarmi – dice Rae Lin D’Alie, italoamericana, 33 anni – invece ho scelto di puntare al massimo pur sapendo di essere minima. Non arrivo a 1 metro e 60, tutti mi consigliavano altri sport. Invece io ho creduto al mio sogno, mutato in messaggio di fiducia per quelli che non si sentono all’altezza».

Ha segnato lei il canestro sulla sirena al preolimpico di Debrecen che ha qualificato le ragazze del 3×3, che hanno già vinto un Mondiale nel 2018. Esordio domani contro la Mongolia, quindi Francia, Romania, Cina, Giappone, Stati Uniti e Russia. Per lo “streetball”, nato a fine anni 80 nei quartieri poveri di New York e oggi primo urban sport globale, è il debutto olimpico assoluto. A giocarsi una medaglia su metà campo e con il canestro unico, anche Chiara Consolini, Giulia Rulli e Marcella Filippi, tutte star pure nel basket classico. «L’impossibile, se inseguito con determinazione, la voglia di giocare e di divertirsi insieme, può diventare possibile», ripete il coach Andrea Capobianco. Sintesi della voglia di riscatto popolare coniugata in fiducia sportiva, è Rae Lin D’Alie, la piccola stella. I suoi bisnonni sono emigrati nel Wisconsin da Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Allo sbarco negli Usa il cognome D’Elia fu trascritto sbagliato e nessuno l’ha più corretto. «Sono la penultima di sei figli – dice la capitana azzurra nel villaggio olimpico – in famiglia eravamo in quaranta e a Waterford la cosa più bella era mangiare gli spaghetti della nonna ogni santo giovedì. Mio padre Anthony è stato un pugile, “the italian bomber”, io non sapevo una parola d’italiano, ora canto a memoria tutto l’inno di Mameli. Per il basket sarò anche bassa, ma sono la prova che i limiti posso rivelarsi qualità».

Capita che i campioni non possiedano ciò che comunemente viene considerato indispensabile per esserlo. Altezza e fisico, nel basket più che nel calcio, per i “normali” sono la base. Poi però c’è la tecnica, la visione dello schema, quel non so che di inconcepibile che rende unica la torta della mamma. A partire da una testa molto dura. «Quando mi sono accorta che non riuscivo a crescere di più – dice Rae Lin – mi sono concentrata su come diventare straordinaria restando fisicamente ordinaria. Di notte scendevo in garage, accendevo i fari dell’auto di famiglia, alzavo lo stereo e mi allenavo fino all’alba con il canestro appeso al muro. Così ho scoperto l’istinto, a muovermi ad una velocità diversa dalle altre, a vedere gli spazi impossibili lungo le linee che passano sotto le braccia delle avversarie».

In Italia da un decennio, prima che a Bologna e presto a Crema, ha giocato a Taranto e a Salerno, dove ha scoperto di vivere a due passi da Calvanico, il paese d’origine di una parte della sua famiglia. Al liceo ha portato il suo Waterford Union fino alle finali nazionali al Madison. Si è quindi guadagnata una borsa di studio a Wisconsin, dove alla squadra di basket mancava il play. «Anche Muggsy Bogues, il più piccolo di sempre in Nba, a fine carriera è arrivato a 39 stoppate. Adesso sono qui, a tentare di regalare all’Italia il primo oro olimpico della storia nel basket 3×3».

Con lei un terzetto magnifico che sta lanciando la disciplina in tutta Italia. «Perché è divertente – spiega Marcella Filippi – si gioca con la musica e per strada, come da bambini. Tutto in soli dieci minuti: questo rende le partite spettacolari e vicine ai tempi di visione dei teenager». Cristiana evangelica, anche Rae Lin ha cominciato in un cortile per uscire da un periodo difficile. Oggi legge la Bibbia tutti i giorni e parla con Dio, convinta che «lui è ovunque, anche in mezzo a un playground». Per questo gioca con il numero 2, fedele al movimento “I am second” che insegna come “siamo tutti secondi perché al primo posto c’è Gesù”. «Da tre anni – dice Rae Lin – penso a questo momento e sogno, da più bassa del torneo, di salire sul gradino più alto del podio».





