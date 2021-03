Dalla Bulgaria a Roma, a Fiumicino senza controlli il virus ha le porte aperte

“Si metta in coda. Per Sofia, va bene qui. Ah no scusi torni indietro: vada di là con quelli diretti a Doha. Siete tutti insieme”. Alle 8 del mattino l’aeroporto di Roma Fiumicino è quasi vuoto. Da mesi ormai solo uno dei tre terminal è aperto, i voli sono sempre più rari, eppure regna il caos. Passeggeri stretti in un paio di metri quadrati, appiccicati l’uno all’altro, mantenere il distanziamento è impossibile. C’è chi urla, chi spinge, chi non capisce che succede. Le hostess non sanno che fare e si scusano: “le procedure sono lunghe, non è colpa nostra. Occorre controllare se avete fatto il test”.

Il foglietto che attesta di essere Covid free l’hanno già visto al check-in, ma bisogna mostrarlo di nuovo e poco importa se si crea la calca. Per l’ingresso in Bulgaria serve un test molecolare negativo effettuato entro 72 ore dalla partenza. È tassativo e una volta atterrati anche la polizia bulgara lo pretende. Ma i cittadini bulgari o i residenti in Bulgaria sono esentati – all’arrivo devono mettersi in isolamento al proprio domicilio, a meno che non effettuino un test a proprie spese entro 24 ore dall’ingresso – e quindi finiscono nella ressa assieme agli altri.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI NEL MONDO

Stando alle notizie di stampa, in Bulgaria attualmente ogni giorno muoiono per il virus un centinaio di persone su una popolazione di 7 milioni e si scoprono circa 2.700 positivi. Sono numeri da zona rossa, ma lì quasi nessuno indossa dispositivi di protezione. Pochi tra i camerieri dei bar e dei ristoranti aperti anche a cena, ancor meno negli uffici o nelle reception degli alberghi e persino gli infermieri che effettuano i test sono muniti solo di mascherina chirurgica. Eppure, quando si rientra in Italia i controlli per frenare il contagio si fanno più blandi. È necessario presentare un test molecolare effettuato 48 ore prima o in assenza fare un isolamento domiciliare di 14 giorni. In alternativa va bene anche un test in aeroporto o al massimo da effettuare entro 48 ore. E così si sale sul volo verso Roma senza che nessuno chieda nulla, come se non si rischiasse il contagio a stare tutti insieme sull’aereo.

Variante inglese, buco nei controlli a Fiumicino. 8 giorni per il tracciamento di un volo da Londra di Cecilia Gentile , Clemente Pistilli 17 Febbraio 2021

Una volta atterrati, non resta che un controllo. La coda è decisamente più snella. È sufficiente compilare un’autocertificazione e consegnarla alla Polizia. C’è chi attesta di essere negativo perché ha effettuato il test in Bulgaria, ma non gli viene chiesto di mostrarlo; altri barrano la casella che permette di farlo successivamente. “Che vuole che le dica, ogni giorno è così. Accumulo pezzi di carta”, ammette sconsolato il poliziotto. Autocertificazioni che nessuno verificherà, controlli virtuali che lasciano le porte aperte al virus.