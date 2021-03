Dalla Lamborghini alla Ducati: nella motor valley il sogno della staffetta tra generazioni è realtà

Pubblicità

La staffetta generazionale tra la via Emilia e il West, a dirla con Francesco Guccini. L’ennesima nuova frontiera raggiunta nella ‘motor valley’, una manciata di fabbriche di auto e moto iconiche (dalla Lamborghini alla Ferrari, dalla Maserati alla Ducati) sparse in un fazzoletto di terra che trasuda meccanica e culatello. Ma anche la conferma che quella lì è una sorta di enclave dove lavoro e impresa vanno a braccetto, replicando il modello tedesco della cogestione all’interno di un Paese, il nostro, dove quasi ogni giorno invece si fanno i conti con il declino industriale e con l’emergenza occupazione. Basta dare un’occhiata alle catene di montaggio, silenziose e linde come cliniche, o ai contratti integrativi siglati da aziende e sindacati, con diritti, incentivi ‘green’ e assistenze fino al veterinario, per capire che quello è un altro mondo. Possibile, però.

Nel giro di una settimana, Lamborghini e Ducati (ambedue aziende del gruppo Volkswagen-Audi) hanno firmato contratti con il sindacato (Fim-Cisl e Fiom-Cgil) che introducono la staffetta generazionale vera e propria, araba fenice vagheggiata dagli anni Settanta del secolo scorso in buona parte dei Paesi europei. Gli accordi, che si stima coinvolgano una trentina di lavoratori in ciascuna delle due fabbriche (che ne occupano complessivamente oltre 3000), prevedono la possibilità per un operaio prossimo alla pensione di anticipare l’uscita dal lavoro senza perdere un euro rispetto all’attuale stipendio, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di un operaio presente in azienda con contratto precario. Lamborghini e Ducati si impegnano a pagare per due anni al lavoratore che esce, la differenza tra l’assegno di disoccupazione (la Naspi) e il salario percepito, comprensiva di tutte le voci retributive come, ad esempio, la polizza sanitaria integrativa.

L’uscita di un lavoratore anziano e l’ingresso di un giovane operaio, dunque: la formula pura della staffetta generazionale. L’obiettivo mai raggiunto da tante riforme promesse (e tentate) in Italia. Ultima in ordine di tempo, quella di ‘quota 100’, con il leader della Lega e vicepremier del primo governo Conte, Matteo Salvini, che prometteva 400mila assunzioni a fronte di 400mila prepensionamenti, al prezzo di circa 8 miliardi per le casse dello Stato. Il remake, in sostanza, di quanto avvenuto in Europa tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso.

L’idea dei prepensionamenti e della staffetta generazionale, venne applicata dalla Spagna nel 1972, dal Belgio nel 1976, dal Regno Unito nel 1977, dalla Finlandia nel 1979, dalla Francia nel 1982, dalla Germania e dall’Italia nel 1984. Ma il risultato della riduzione dell’età di pensionamento dalla media di 69 anni del 1970 ai 63 del 2014, non è stato il miglioramento dell’occupazione giovanile quanto, piuttosto, l’esplosione della spesa pensionistica (e del debito pubblico) che in Italia secondo i dati dell’Ocse è praticamente raddoppiata. Così, a partire dagli anni Novanta si è invertita la tendenza con l’innalzamento graduale dell’età di pensionamento (in Italia il punto d’arrivo di questo processo è stata la Riforma Fornero del 2012) anche per compensare l’insopportabile aumento della contribuzione previdenziale da parte dei lavoratori più giovani. Il tutto in un contesto di crisi economica che non ha aiutato.

Uno studio di Tito Boeri (già presidente dell’Inps), Pietro Garibaldi e Espen Moen, numeri alla mano e partendo proprio dagli effetti della Legge Fornero, dimostrerebbe in controluce che la staffetta generazionale perfetta non esiste: secondo il paper, ogni 5 lavoratori rimasti a lavorare un anno in più per la Fornero, un giovane ha perso la possibilità di essere assunto; dunque ipotizzando le condizioni opposte, ogni 5 prepensionamenti si verificherebbe una sola assunzione. Senza contare la complessità dell’incrocio delle competenze e del livello di istruzione (ma anche di esperienza) tra lavoratori anziani e giovani.

Sta di fatto che nella ‘motor valley’ (dunque in un contesto di congiuntura economica ideale) la staffetta sembra funzionare, lasciando uno spiraglio alla speranza. Anche oltre la via Emilia e il West.





