Dalla smart city alla smart life: l’era della sostenibilità digitale

Cosa significa davvero abbracciare il paradigma della sostenibilità digitale? Come si integrano le sensibilità dell’ambientalismo con le tendenze tecnologiche del futuro, dalla gestione dell’acqua alle città intelligenti? E ancora, in che modo la tecnologia e i dati possono avvicinare le aziende ai consumatori e ai cittadini nell’era dell’economia circolare? Queste sono alcune delle domande che hanno animato l’ultimo appuntamento con Meet the Future, il format digitale di Repubblica dedicato al futuro. L’avanzata dell’innovazione e della sostenibilità sta infatti aprendo il campo a un nuovo paradigma: la sostenibilità digitale, vale a dire l’innovazione al servizio della sostenibilità, in termini ambientali ma anche economici e sociali. In studio Andrea Frollà, giornalista di Repubblica, Alessandro Russo, presidente e Ad del Gruppo Cap, Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, Mirella Cerutti, regional vice president di Sas, e Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto italiano di tecnologia.





