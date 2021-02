Dalle cene nelle taverne del Palio alla fila al mercato con la moglie, la viita “normale” di Draghi a Città della Pieve

Pubblicità

PERUGIA – “Quando Mario Draghi era in viaggio per ricevere l’incarico, qua a Città della Pieve pregavamo per lui e per il Paese”. “Ma l’esito purtroppo non dipenderà solo da lui”, aggiunge don Augusto Panzanelli, parroco di Moiano, frazione del centro in provincia di Perugia dove il presidente del Consiglio incaricato è diventato cittadino acquisito e risiede abitualmente. Nella cittadina, luogo di confine tra Umbria e Toscana, è “il professore”, da quando dal 2009 ha acquistato e ristrutturato un casale in campagna, tra vigne e campi di zafferano, luogo natale del Perugino, buen retiro e meta abituale di artisti e personalità dello spettacolo.

Presenza abituale e leggera, arriva in paese a bordo della sua Panda. “Da anni è diventato pievese a tutti gli effetti. Qua ha trovato la dimensione per svestirsi dal suo ruolo e fare il cittadino comune”, continua monsignor Augusto. “Lo si vede spesso con la moglie Serena, in fila al mercato o per fare una passeggiata – aggiunge il sindaco Fausto Risini – e anche durante il lockdown era qua da noi”. Lunedì scorso, mentre a Roma andava avanti il tentativo dell’esploratore Fico, l’ex presidente della Bce è stato avvistato a Città della Pieve dal veterinario, con al seguito il suo bracco ungherese.

Anche il giorno più lungo di Mario Draghi è iniziato e si è concluso a Città della Pieve, dove è tornato ieri sera, dopo aver ricevuto al Colle l’incarico di risolvere una crisi di governo in mezzo alla pandemia. “Lo incontro quando passeggio con mio figlio, si ferma, sorride. È sempre di una grande discrezione, ma è anche il primo a salutare con gli occhi”, racconta Michele, bancario della zona, dirimpettaio di “poggio” del presidente incaricato, che assiste alla quotidianità “straordinariamente normale” del vicino di casa, “che fa jogging o deve chiamare i vigili quando la canna fumaria del suo casale prende fuoco”.

“Normale e straordinario per le sue capacità, per la sua umiltà e la forza della sua parola”, lo descrive don Aldo Gattobigio, prete-ciclista del Duomo, giovanissimo 80enne che ha celebrato le nozze del figlio Giacomo, manager ex Morgan Stanley. “Qua ha trovato respiro, si può permettere di essere un semplice cittadino, adesso confidiamo in lui per ritrovare un posto in Europa e una dignità per la nostra nazione”.

Un “professore” che “cena alle taverne del Palio dei Terzieri in mezzo a centinaia di persone”, dice Maurizio Coppetta, ristoratore, o partecipa, da governatore della Banca d’Italia, al 50esino anniversario della locale Banca di credito cooperativo di Moiano, “come regalo per la mia pensione”, spiega Franco Verdi, allora direttore generale dell’istituto.

Da quando l’economista del Mit di Boston è diventato cittadino pievese “segue le funzioni meno frequentate, anche in cattedrale, e – racconta ancora don Augusto Panzanelli – siede in disparte. Lo vedo alla messa vespertina nei giorni di festa o nelle vigilie. Con la signora Serena viene qualche volta viene la mattina presto, alla messa delle 7.30, al monastero delle Clarisse, dove sono cappellano”. Un “buon cristiano” lo definisce il parroco, che “da vertice della Bce non dimenticava il giorno della festa e che di recente ha contribuito al restaurato dell’organo ottocentesco della concattedrale dei santi Gervasio e Protasio”.

Ieri il sacerdote 82enne e le trenta clarisse di Città della Pieve hanno pregato per il concittadino Mario. “Prima di poter scogliere la riserva – commenta il religioso – deve sciogliere tutti i nodi della situazione politica. Dipenderà dalla sua bravura, ma anche dalla volontà dei suoi interlocutori. Noi qui continuiamo a pregare”.







