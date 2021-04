Damiano dei Maneskin su Grillo: “Non è stupro se denunciato dopo 8 giorni? Dichiarazioni disumane”

Pubblicità

“Non sta a me giudicare l’innocenza o colpevolezza, quello lo farà chi di dovere. Voglio parlare alle persone che avvalorano la tesi secondo la quale se uno stupro viene denunciato dopo 8 giorni allora non era stupro. Non è così, ci sono donne che si rendono conto del fatto anche molto tempo dopo e trovano il coraggio di denunciare molto tempo dopo perché siamo abituati a pensare che molte cose siano legittime quando in realtà non lo sono e perché c’è un problema proprio di fondo e di educazione. Vi prego di informarvi e di astenervi da dichiarazioni tanto disumane, almeno ai miei follower”. Queste le parole di Damiano David, il leader dei Maneskin, in un storia su Instagram che in poco tempo è diventata virale, in risposta al video di Beppe Grillo con il quale il leader del M5S difende il figlio dalle accuse di stupro per cui è stato rinviato a giudizio.





