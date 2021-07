Dams, la magnifica eresia: “Vinta una sfida senza precedenti”

Pubblicità

Che cosa resta del Dams cinquant’anni dopo? Sul palco del teatro Comunale per RepIdee il direttore Giacomo Manzoli, il fumettista Igort e la professoressa Anna Ottani Cavina, insieme a Michele Smargiassi, cominciano dalle parole del fumettista Andrea Pazienza – che il Dams lo lasciò a due esami dalla laurea – quando in un’intervista divenuta tristemente profetica dichiarò: “La laurea il Dams me la darà ad honorem quando avrò sessant’anni. Se ci sarà ancora il Dams quando avrò sessant’anni. E se ci sarò ancora io”. Pazienza non c’è più, è rimasta resta l’istituzione. E dove va? “Il Dams – dice Manzoli – nasce dalla rottura delle contaminazioni tra alta e bassa cultura, una sfida che non aveva precedenti, ma aveva molti avversari. Nasce da un grecista, Benedetto Maruzzllo, che capì che non era possibile capire una civiltà se non attraverso la sua storia, la sua cultura. Unito alla Bologna che in quegli anni era una grande sperimentazione urbanistica, architettonica e artistica”. Si commuove, la professoressa Cavina, a ricordare quell’inizio incredibile fatto di avanguardia, sperimentazione, intresezionalità, gli studenti che arrivavano da tutta Italia per “saccheggiare” cattedre e corridoi di quella prima sede in strada Maggiore 34 di idee, di competenze raffinate, di corsi di laurea che prima neanche esistevano”. Erano gli anni delle lezioni di Longhi, Eco, Celati, Camporesi.

“Per me il Dams nasce da una storia d’amore – dice Cavina – era la fine degli anni Settanta: questo nuovo corso di laurea aveva 27 docenti di cui solo tre erano di Bologna. Io ero appena laureata e devo ringraziare Francesco Arcangeli per avere avuto la fortuna di insegnarci. Tutti i docenti furono acquisiti al Dams per chiamata senza nessun percorso accademico. Il Dams fu un miracolo di un grande grecista che era interessato all’avanguardia, Marzullo creò corsi di laurea che non c’erano mai stati prima: semiotica, istituzioni di regia, musica. Allora il Dams era solo a Bologna: potevi drenare il meglio, Bologna aveva una centralità che veniva da una leadership culturale. Eri costretto a fare interdisciplinarità, l’intersezione come diceva un rivista di Raimondi di quegli anni, era obbligatoria. Ma era un mondo tutt’altro che sbracato”.

Occhi lucidi pure per Igort, pure lui damsiano: “La scusa ufficiale per scappare di casa era il Dams – racconta – ma era qualcosa a cui non si poteva credere: perché era un’università che parlava il linguaggio della contemporaneità. Pensare di essere all’università e poter studiare tutto quello che si amava era incredibile. Io credo che chi l’ha fatto conservi una specie di lascito di amore. Però c’era un equivoco: pensavi di andare al Dams credendo di imparare a fare e invece imparavi a leggere, che è molto più importante. Io i libri di Eco li usavo per fare i fumetti”. Se il Dams si potrebbe ripetere oggi? “Comprendere i segni significa avere una consapevolezza del reale. E oggi con la quantità di informazioni di cui siamo bombardati, è ancora più importante di ieri”, dice Igort. “Forse l’abbiamo santificato un po’ troppo – conclude Smargiassi – ma d’altronde questa è la città di notre Dams. Citando Eco”.





