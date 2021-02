Danimarca, un passaporto dei vaccinati per i viaggi di lavoro

Pubblicità

BERLINO – La Danimarca, paese duramente colpito dalla pandemia ma mostratosi capace di combatterla con molta efficacia, lancia una nuova iniziativa contro le pesanti conseguenze economiche del coronavirus: il governo della premier socialdemocratica Mette Frederiksen ha cominciato a lavorare in corsa insieme con le organizzazioni imprenditoriali e le aziende high tech piú moderne del regno per dotare i suoi cittadini di un passaporto da vaccinati digitale. Col documento, si punta soprattutto, in un primo momento, a consentire a manager e uomini d´affari dell´economia danese, fortemente orientata all’export, di tornare a viaggiare una volta vaccinati per fare affari e rilanciare la congiuntura.

Entro tre o quattro mesi, ha detto ieri nella capitale Copenhagen il ministro delle Finanze Morten Broedskov, citato dalla Associated press, “sarà disponibile quello che già chiamiamo un digital corona passport, che consideriamo un passo decisivo, ad esempio, per far sí che i viaggi per motivi d´affari tornino facili”. Secondo il ministro, “il corona digital passport è assolutamente cruciale per far ripartire economia e società. Non possiamo dimenticare che la nostra piccola e moderna economia è altamente globalizzata, e vive di commercio con l´intero mondo globale”.

Da fine febbraio, come primo passo, tutti i cittadini potranno navigare su un sito del ministero della Sanità e dal sito, se sono vaccinati, scaricare il loro certificato di vaccinazione e tenerlo come una app sul proprio cellulare, in modo da mostrarla a qualsiasi confine appunto come un passaporto. “Possiamo essere il primo paese al mondo a dotarsi di un passaporto di vaccinazione digitale, e indicare la via e dare l´esempio a tutti i nostri partner economici e commerciali e a tutto il mondo”, ha sottolineato Morten Broedskov.

L´annuncio del programma urgente del passaporto-app digitale di vaccinazione è stato dato dal governo insieme a rappresentanti della Confindustria danese e della Camera di commercio del regno. Gli ambienti economici, ma anche il governo, puntano molto sul passaporto-app per la ripartenza. La pandemia ha costruito tra l´altro un muro che blocca i viaggi d´affari e il commercio dell´economia danese, come si vede dal crollo dei viaggi aerei dall´aeroporto di Copenhagen-Kastrup, il piú importante dei tre hub della compagnia aerea scandinava SAS a fianco di Stoccolma-Arlanda e Oslo-Gardermoen: i voli da e per Kastrup sono scesi al dieci per cento del loro numero prima dell´emergenza Covid-19.

In seguito, ha aggiunto il ministro, il governo prenderà in considerazione la possibilità di usare il “digital coronavirus passport” non solo per chi viaggia per lavoro, ma anche per rilanciare la vita sociale in altri campi. Tutto sarà realizzato online, e appunto lo stesso passaporto da vaccinati sarà scaricabile online, senza necessità di chiedere e attendere un documento cartaceo. La Danimarca, come gli altri paesi della Comunità nordica (Islanda Norvegia Svezia e Finlandia) e i tre paesi Baltici (Estonia in primo luogo, poi anche Lituania e Lettonia) sono tra i piú avanzati del mondo nella digitalizzazione totale della burocrazia e del lavoro della funzione pubblica, col risultato di renderlo molto piú snello, semplice e veloce. La maggioranza dello scambio d´informazioni e documenti tra autorità e aziende e tra autorità e cittadini si svolge senza carta.

Anche l´Unione europea ha fatto sapere di pensare a documenti digitali dei suoi paesi membri, e di prendere in considerazione un “common pass” che documenti test o vaccinazioni effettuati. Ma al momento quelli della Ue sembrano essere solo progetti per il controllo medico della situazione, ad esempio per verificare se e quali effetti collaterali la somministrazione del siero fa subire ai vaccinati. Martedí l´Estonia (con al potere un governo di sole donne) ha deciso di consentire l´ingresso del paese a chi dispone di un valido certificato di vaccinazione in inglese, russo o estone che documenta anche online la vaccinazione avvenuta, la sua data, il tipo di vaccino usato, e il dosaggio. La Svezia, che affronta un pesante bilancio di contagi e decessi avendo rifiutato lockdown o altre drastiche restrizioni, si è limitata a chiedere un documento che comprovi la negatività al test per il permesso d´ingresso nel paese.





