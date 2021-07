Danza, teatro e musica: si apre il sipario

Pubblicità

Il pubblico entra in sala, le luci si spengono, il sipario si apre. Finalmente.

Nel secondo atto di Prove di futuro, il progetto di Repubblica e Scuola Holden, si parla del “Ritorno in scena” di danza, musica e teatro. Se in “Punk is Dad”, primo capitolo della collaborazione, il focus era sugli effetti della pandemia su professori e studenti dopo un anno di insegnamento a distanza, questa volta invece si porta il lettore a teatro provando a raccontare ciò che ha il profumo di un nuovo inizio.

I linguaggi variano al cambiare della prospettiva. Ci sono le immagini che raccontano i protagonisti, coloro che salgono sul palco o lo dirigono, e i testi che invece trasmettono attraverso gli occhi del pubblico l’emozione di occupare di nuovo prati (per concerti e rappresentazioni all’aria aperta) e platee.

Lo spazio e la sua rimodulazione hanno avuto un ruolo fondamentale nella percezione della pandemia. Le limitazioni sono state prima di tutto fisiche. E questo è valso anche per il luogo dell’arte per eccellenza. Che sia il palco sul quale torna a volteggiare l’étoile o la buca dove il primo violino accorda lo strumento assieme all’orchestra. Ma anche le sale del Teatro dell’opera che durante il lockdown si sono trasformate in un set cinematografico per portare lo spettacolo nelle case delle persone. Attraverso dei video a 360° il lettore è proiettato in questi luoghi e può guardarli dal punto di vista di chi sta per tornare in scena dopo mesi di lontananza.

Dopo aver usato il soggiorno come sala prove, l’étoile Alessandra Amato sorride ricordando il caos di quelle settimane passate ad allenarsi e a gestire il secondo figlio nato pochi giorni prima del lockdown duro di marzo 2020. E sembra quasi un regalo del fato tornare a danzare come Odette, ruolo che negli anni l’ha accompagnata in tutti gli step più importanti della sua carriera: da prima ballerina a étoile.

Più intimo e contemplativo il primo violino Vincenzo Bolognese. Restio a buttarsi nella mischia dei social network, ha dedicato i mesi di chiusura allo studio e alla cura del repertorio. Pian piano è tornato a suonare in un golfo mistico che ha dovuto dilatarsi e modificare la sua struttura.

Così come accade in natura, anche l’arte per sopravvivere ha dovuto adattarsi. Per necessità è uscita dal tempio ed è finita nelle piazze, nelle strade, ma anche sugli schermi. Un percorso necessario secondo il sovrintendente Carlo Fuortes per continuare a lavorare e che ha trasformato una necessità in opportunità. “In un paio di serate abbiamo portato l’opera in più di due milioni di case. Per raggiungere così tante persone di solito ci vogliono 6 anni”.

Il teatro è fuggito. È uscito fuori, si è espanso nelle città. Ha occupato luoghi, schermi, spazi da sempre dedicati ad altro. E ora che è tempo di tornare “a casa”, cosa resterà di questa fuga?





