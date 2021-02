Dati settimanali, nuovi casi stabili ma in cinque Regioni e due province aumentano

Pubblicità

Il numero dei nuovi casi di infezione da coronavirus resta stabile in Italia ma ci sono differenze marcate tra le Regioni. Nella settimana conclusa ieri, cioè dal 27 gennaio al 2 febbraio, i casi sono stati 84.702, cioè lo 0,8% in meno degli 85.397 dei sette giorni precedenti. Il quadro però cambia se si osservano i territori. In Abruzzo, ad esempio, si assiste ad un aumento del 34%, in Campania del 15, in Provincia di Bolzano del 16, in quella di Trento quasi del 19, in Umbria del 15 e in Toscana del 12. Il Molise segna un +43% ma i dati assoluti sono bassi. Migliorano la Sicilia, con -21%, la Calabria con -20%, il Friuli con -16, il Lazio e il Veneto con -7. Gli andamenti seguono la permanenza nelle varie zone colore in cui viene divisa l’Italia a seconda della circolazione del virus.

L’andamento nelle Regioni

Ecco nello specifico qual è la situazione delle Regioni nel dettagli. Aumentano: Abruzzo (la settimana finita ieri ha avuto 2.113 casi, cioè +34,1%), la Campania (8.346, cioè +15,3%), la Liguria (1.927, +3,2%), la Lombardia (12.071, +3,1%), il Molise (486, +43,6%), la Provincia Bolzano (3.762, +16,1%), la Provincia di Trento (1.346, +18,7%), il Piemonte (5.371, +5,4%), la Toscana (3.601, +12,9%), l’Umbria (2.067, +15,6%). A calare invece sono: Basilicata (la settimana conclusa ieri 328 casi, -18,6%), Calabria (1.597, -19,8%), Emilia-Romagna (8.029, -4,7%), Friuli (2.981, -16,4%), Lazio (7.401, -7,3%), Marche (2.615, -5,4%), Puglia (6.659, -2,4%), Sardegna (1.335, -1,6%), Sicilia (6.246, -21,5%), Val d’Aosta (57, -30,4%) e Veneto (6.364, -6,7%).

Aumentano i test, cala la percentuale di positivi

Ancora una volta, grazie all’inserimento nel conteggio dei test fatti anche dei tamponi antigenici, il numero dei esami della settimana sale. Il dato è di 1.736.321 e la percentuale dei positivi, sempre per il motivo appena spiegato, tende a ridursi e arriva al 4,88% contro il 5,03% della settimana precedente. Prima di considerare gli antigenici, cioè nella settimana tra il 6 e il 12 gennaio, il dato era del 12,31%.

Calano i morti di oltre il 10%

Anche il numero totale dei ricoveri in calo. Ieri negli ospedali italiani c’erano 22.531 persone ricoverate per Covid contro le 23.727 del 26 gennaio. Si tratta di una riduzione di 1.196 unità, cioè del 5,3%, cioè più pronunciata della flessione dei nuovi casi. Nelle terapie intensive si scende da 2.372 a 2.214, cioè c’erano 158 ricoverati in meno ieri rispetto al martedì precedente. La riduzione è del 6,6%.

I morti ieri erano 89.344, nella settimana sono stati quindi 2.922. C’è stato un calo importante rispetto alla settimana precedente, quando erano stati 3.265 (-343, cioè -11,7%). La settimana 6-12 gennaio erano stati 3.490, in quelle prima 3.300 e 3.187.





