Davos, Xi Jinping rilancia il multilateralismo: “Serve azione globale. Una nuova guerra fredda danneggerebbe tutti”

MILANO – Di fronte a emergenze mondiali, come la diffusione del coronavirus, la risposta non può che essere coordinata e comune. E’ il messaggio che il presidente cinese Xi Jinping ha mandato nel suo intervento video al summit del World Economic Forum a Davos. La pandemia del Covid-19 “è tutt’altro che finita. La recente recrudescenza dei casi ci ricorda che dobbiamo portare avanti la lotta”, ha detto il capo di Stato cinese, dicendosi “convinto che l’inverno non possa fermare l’arrivo della primavera e che l’oscurità non potrà mai avvolgere la luce dell’alba”. Proprio a proposito della pandemia, Xi Jinping ha rilanciato il multilateralismo come strumento indispensabile di cooperazione tra Paesi: “Nessun problema globale può essere risolto da alcun Paese da solo, e ci deve essere una azione globale, una risposta globale e una cooperazione globale”, ha aggiunto Xi.

Un riferimento, nemmeno troppo velato, alla politica Usa degli ultimi anni, proprio a pochi giorni dall’insediemento del nuovo presidente americano Joe Biden.”Costruire circoli ristretti, iniziare guerre fredde, o sanzioni e creare isolamento porterà il mondo solo a divisioni e scontri”, ha proseguito. “Andare avanti da soli, scivolare nell’isolazionismo arrogante vuole dire sempre fallire”, ha affermato Xi. Un passaggio, questo, espresso a proposito della sfida climatica che il mondo ha davanti. “C’è una sola Terra e un solo futuro per l’umanità”, ha ricordato Xi Jinping, aggiungendo che “mentre affrontiamo le sfide del futuro dobbiamo rimanere uniti”.

“Il multilateralismo non deve essere usato come pretesto per azioni unilaterali”, ha messo ancora in guardia il presidente cinese. Il Paese “forte non deve bullizzare il debole, le decisioni non devono essere prese semplicemente mostrando i muscoli o agitando i pugni”, ha detto ancora Xi. “Uniamo le nostre mani e lasciamo che il multilateralismo illumini la nostra strada verso una comunità con un futuro condiviso per l’umanità”.

La pandemia del Covid-19 “non è una scusa per invertire la globalizzazione”, ha però chiarito Xi Jinping, aggiungendo che “la storia e la realtà hanno chiarito che l’approccio fuorviante di antagonismo e di confronto, sia esso sotto forma di guerra fredda, guerra calda, guerra commerciale o guerra tecnologica, alla fine danneggia gli interessi di tutti i Paesi e mina il benessere di tutti”. Il ‘multilateralismo selettivo’ non dovrebbe essere “la nostra opzione”: la Cina vuole relazioni che si basino “sul rispetto reciproco” e non sul gioco a somma ‘zero’, dove “chi vince piglia tutto”.





