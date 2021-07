Ddl Zan da martedì in aula al Senato con l’incognita dei numeri. Decisivi i 17 renziani

Pubblicità

La sorte del disegno di legge Zan è nelle mani dei 17 senatori di Italia viva. Sono l’ago della bilancia della partita parlamentare che inizierà martedì al Senato e che si concluderà presumibilmente col voto il 20 luglio.

Tutto è nelle mani di Matteo Renzi, insomma. Vediamo perché. Sulla carta la legge Zan può contrare su una maggioranza di 145 voti. Si arriva a questa cifra sommando i voti espressi dai senatori di Pd, M5S, Italia viva, Autonomie e Misto che l’altro giorno hanno votato a favore della calendarizzazione del provvedimento in aula. Contro si erano invece espressi Lega e Forza Italia, mentre i 23 parlamentari di Fratelli d’Italia si erano astenuti, per un totale di 134 voti.

Ma, come conferma Giuseppe Cucca, il capogruppo di Italia viva in Commissione Giustizia, i renziani in aula presenteranno degli emendamenti per modificare gli articoli 1, 4, e 7 della legge. E’ probabile che su questi emendamenti possano convergere i voti del centrodestra. A quel punto, con gli articoli modificati, s’imporrebbe un nuovo passaggio alla Camera, che è esattamente quello che il Pd non vuole.

La votazione sarà quasi sicuramente a voto segreto. Per ottenerlo basta la richiesta di venti senatori, e il centrodestra non si farà scappare l’occasione. Nel segreto dell’urna può davvero succedere di tutto. Sul fronte favorevole alla legge ci sono una dozzina di senatori cattolici che potrebbero decidere di votare secondo i desiderata del Vaticano. Sono almeno 6-7 nel Pd, e 5 M5S. I pericoli vengono quindi anche da questi casi di coscienza. Allo stesso ci sono almeno un paio di senatori renziani che potrebbero non seguire le direttive del loro leader e votare per lo Zan così com’è. Nel centrodestra potrebbero votare a favore della norma non più di due o tre senatori. E’ uscita allo scoperto la sola Barbara Masini, Forza Italia, che proprio a Repubblica ha sostenuto che voterà a favore.

Da martedì c’è anche una settimana per trattare. Molto dipenderà dal numero degli emendamenti che verranno presentati. E’ verosimile che il leghista Roberto Calderoli, un maestro del genere, non si lasci scappare l’occasione per ingolfare l’aula di modifiche ostruzionistiche.

Insomma, le variabili sono tante, e al momento non tutte decifrabili. Certo è, fanno notare molti osservatori, che se i renziani manteranno fede alla loro promessa di presentare gli emendamenti il ddl Zan dovrà tornare alla Camera.





