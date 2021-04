Ddl Zan, Pillon usa una foto di Enzo Miccio per attaccare la legge. Replica il wedding planner: “Non usi la mia immagine”

Botta e risposta tra Simone Pillon e il famoso wedding planner Enzo Miccio. Che ha risposto a tono al post del senatore leghista che, ironizzando sulla loro somiglianza, lo aveva citato su Facebook per lanciare il suo messaggio contro il ddl Zan. Miccio, schierato invece per l’approvazione della legge contro l’omotransfobia, ha replicato piccato sui social all’immagine postata da Pillon scrivendo: “La pregherei di evitare questa inutile e ridicola pantomima e di non usare il mio nome e la mia immagine”.

[embedded content]

Tutto è iniziato con un post ironico, appunto, di Pillon: tre sue immagini con lo slogan ‘no al ddl Zan’ scritto sulla mano e il commento “Vedo Enzo Miccio confuso. Ma è a favore o contro il Ddl Zan? Dalle foto non si capisce” e l’emoticon di una risata. La quarta foto postata dal senatore della Lega, però, è quella del noto wedding planner della tv con la scritta sul palmo della mano in favore della legge, usata scherzosamente (come sostiene il leghista) per giocare sulla somiglianza tra i due. Ma a Miccio non ha divertito. E tra i commenti al post di Pillon replica: “Sono tutt’altro che confuso, la pregherei non usare il mio nome e la mia immagine!”.

[embedded content]

Non è finita qui. Pillon, sempre su Facebook, poco dopo pubblica ancora lo screenshot della sua risposta a Miccio: “Gentile sig. Enzo Miccio, dica ai suoi fan di fare altrettanto con me, col mio nome e con la mia immagine, visto che sono mesi se non anni che vengo continuamente preso di mira. PS. pensavo fosse più autoironico. Provi a sorridere, come faccio io in questi casi. Buona serata”, aggiunge. E come didascalia alla foto del commento scrive: “Non l’ha presa bene…Però è strano. I comici, i cantanti e gli attori possono fare politica, ma i politici non possono neanche fare una battuta”.