Ddl Zan, Salvini a Letta: “Vediamoci per arrivare ad una mediazione”

Matteo Salvini propone ad Enrico Letta un incontro martedì prossimo per cercare una mediazione sul ddl Zan. “Propongo a Enrico Letta, per l’ennesima volta, una mediazione come chiesto anche dalla Santa Sede. Vediamoci martedì, prima che il testo arrivi in Aula, per togliere i punti critici degli articoli 1, 4 e 7. Se Letta non accettasse, la legge Zan finirebbe male e tutta la responsabilità cadrebbe sulle spalle del Pd”, dice il leader della Lega.

Ddl Zan, il Senato boccia la sospensiva per un solo voto. La discussione va avanti. Salvini: “Senza dialogo la legge è morta” 14 Luglio 2021

Il testo contro l’omotransfobia, già approvato dalla Camera è in discussione al Senato, dove si ricomincerà l’esame martedì 20. Si sono già svolti alcuni voti sulle pregiudiziali di costituzionalità, respinte, e su una richiesta di sospensiva, presentata da Forza Italia, che è stata bocciata per un solo voto di scarto. Anche alla luce di questi numeri sono in corso pressioni interne sul leader del Pd per avviare un confronto con Matteo Renzi, la Lega, Fratelli d’Italia e Fi per arrivare ad un testo condiviso.