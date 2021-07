De Luca attacca Salvini: “Vaccinati, metti la mascherina e leggi. Analfabeta di ritorno”

Pubblicità

“In Campania c’è uno dei focolaio della variante Delta d’Italia. Uno più grande è in Lombardia, l’altro qui”. Lo dice il governatore Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. “Due ragazzi, uno di 30 e uno di 31 anni, sono finiti in terapia intensiva spiega De Luca – altri ragazzi qualche giorno fa sono tornati da Palma de Maiorca dove avevano partecipato a una festa scapigliata. Sono dell’Asl Napoli 2 Nord, hanno 18 anni e si sono beccati il Covid, variante Delta”.

Ma il presidente della Regione sottolinea anche: “In questa settimana abbiamo registrato una ripresa delle vaccinazioni, mi pare ci sia stata una prima risposta dopo il nostro appello alla responsabilità, i cittadini tornano a vaccinarsi sia per richiami che per prime dosi. Abbiamo sfondato il muro dei 5 milioni di cittadini vaccinati in Campania. Di questi, 1,7 milioni di cittadini hanno ricevuto la doppia dose, 3,3 milioni una sola dose”.

De Luca, senza nominarlo, attacca duramente il leader della Lega Matteo Salvini che lo aveva criticato sulle mascherine: “Vaga per la regione Campania – ironizza De Luca – un esponente politico arrivato da Milano, ogni estate lo dobbiamo ospitare. Gli rivolgo un altro invito: passi almeno un’ora della sua giornata a leggere qualcosa e informarsi, lui da quando si sveglia a quando va a dormire pensa solo a fare tweet, interviste, comparsate in televisione. È la nuova classe dirigente del Paese, analfabeti di ritorno e in qualche caso anche di andata. Vaccinati amico mio e mettiti la mascherina. Per il resto, ogni affermazione che lui fa mi fa guadagnare 100 mila punti. Che Dio lo benedica”.

Poco prima tornando sulle polemiche in merito all’ordinanza della Regione sull’uso della mascherina all’aperto, su cui è tornato anche Salvini, il governatore ha detto: “Mettetevi la mascherina, è un piccolo sacrificio che può portare tanti benefici. Anche i decreti nazionali – ha ricordato – obbligano in moltissime occasioni a tenere la mascherina. Noi abbiamo aggiunto solo che è obbligatorio quando si va in strada. Se vai a passeggiare per le strade commerciale o nelle piazza della movida l’assembramento c’è sempre”.

Il governatore commenta duramente anche il pestaggio dei detenuti avvenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: “Immagine intollerabili, barbare, sono un pugno nello stomaco. Grande rispetto per chi fa un lavoro difficile anche tra le forze di polizia, ma quelle immagini – ribadisce – sono intollerabili in un Paese civile, sono le immagini della bestialità umana. Fanno tornare a galla la componente di animalità che è dentro ognuno di noi e si scatena quando perdiamo i freni inibitori, quando abbiamo il dominio totale su un altro essere umano”.





