Decreto anti-Covid, Italia rossa e arancione tutto aprile. Oggi il Cdm sulle nuove misure. La bozza: obbligo vaccino anche ai farmacisti

Niente zona gialla per un mese. L’italia fino al 30 aprile sarà solo rossa o arancione, come prevede la bozza del nuovo decreto legge Covid atteso nel pomeriggio in Consiglio dei ministri alle 17.30, chiamato a dare il via libera alle nuove norme anti-Covid dal 7 al 30 aprile. Norme che, secondo le schema stabilito nell’ultima cabina di regia, escludono quindi la riapertura a pranzo di bar e ristoranti, prevista dal colore giallo. Ma l’apertura delle scuole fino alla prima media, anche in zona rossa.

Dopo il Consiglio dei ministri, per ora, non sarebbe prevista alcuna conferenza stampa, né del premier Mario Draghi né dei ministri Roberto Speranza e Maria Stella Gelmini, come accadde nel primo dl anti-Covid del nuovo governo.

Obbligo vaccino anche a farmacisti

Avranno l’obbligo di vaccinarsi “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali”. E’ quanto prevede la bozza del decreto che il Cdm deve approvare oggi. La vaccinazione sarà “requisito essenziale” per l’esercizio della professione. Per chi rifiuta è previsto lo spostamento a “mansioni, anche inferiori” con il “trattamento corrispondente alle mansioni esercitate”. Se ciò non è possibile, “per il periodo di sospensione non è dovuta retribuzione”.

La scuola

E poi c’è il dossier scuola. Si torna in classe fino alla prima media in tutta Italia, zone rosse comprese, e i governatori non potranno emanare ordinanze più restrittive per sospendere l’attività in presenza, come prevede la bozza del decreto. “Dal 7 aprile al 30 aprile è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi” fino alla prima media, si legge nella bozza. Una disposizione che “non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e, delle Province autonome”. In zona arancione e gialla la presenza è fino alla terza media e con un minimo del 50% alle superiori

in merito al quale l’ipotesi è che il governo intervenga, per iscritto, per obbligare, di fatto, le Regioni a mantenere la frequentazione in presenza fino alla prima media anche in zona rossa come sarà previsto nel decreto.

Viaggi all’estero

L’altro tema caldo è quello dei viaggi all’estero: l’ordinanza emanata ieri dal ministero della Salute sull’obbligo di tampone e quarantena di 5 giorni per chi va all’estero e rientra in Italia o per chi entra dall’estero in Italia potrebbe essere prorogata fino al 30 aprile. Ma c’è chi, nella maggioranza, continua a nutrire qualche dubbio.

Il pressing degli aperturisti

Intanto, dopo il braccio di ferro dei giorni scorsi, Matteo Salvini sul tema delle aperture conferma il sostegno alla road map segnata dal premier ma avvisa: i dati scientifici non “funzionano a senso unico”, serve, dunque, un automatismo. “Sulle riaperture sosteniamo la linea Draghi: ha detto ‘Ci rifacciamo ai dati scientifici’. Se portano una regione in zona rossa si chiude, se portano al giallo si riapre”, premette il segretario della Lega che si dice fiducioso che il governo “prenda atto di quello che la scienza dice” perché “impedirlo sarebbe un pregiudizio ideologico”. Per il segretario della Lega “non ci possono essere i dati scientifici che funzionano in senso unico: quando va male scatta la chiusura, quando va bene si aspetta”.

Prosegue, quindi, il pressing degli “aperturisti” – Lega in testa – perché nel decreto sia inserito un meccanismo che consenta di fare un “tagliando” alle misure e di applicare regole meno rigide ad alcune Regioni se lo permettessero dati del contagio particolarmente bassi. Ma al momento non sarebbe stato deciso se, e come, questo meccanismo sarà introdotto nel testo. Il meccanismo dovrebbe prevedere che a partire dal 15, forse addirittura dal 20 aprile potrebbe portare ad alcuni allentamenti dei vincoli nelle regioni arancioni. Ma solo se e quando la situazione epidemiologica lo dovesse consentire.

Nomina di Bini in Cdm del nuovo sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento

Possibile la nomina oggi in Cdm del nuovo sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. Per la ‘casella’ lasciata vacante da Simona Malpezzi, neocapogruppo Pd al Senato, è in pole la senatrice dem Caterina Bini.

Nel Cdm misure di contenimento Covid e traffico crocieristico di Venezia

Il Consiglio dei ministri, gia’ convocato in data odierna, esaminera’ il seguente ordine del giorno: misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici; disposizioni urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico nella laguna di Venezia. Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio. Nell’ordine del giorno figura anche l’esame di leggi regionali.





