Decreto sostegni bis verso l’approvazione. Cento milioni per le attività chiuse. Ristori per 15,4 miliardi

ROMA – Contiene 77 articoli il decreto Sostegni bis che viaggia verso l’approvazione nel Consiglio dei ministri di questa mattina, 20 maggio. Tra le novità che si leggono nell’ultimissima bozza, un contributo di 100 milioni alle attività economiche chiuse per almeno quattro mesi.

Ecco la norma: per le attività economiche chiuse “fra il primo gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto, per un periodo complessivo di almeno 4 mesi, nello stato di previsione del ministero dello Sviluppo Economico è istituito un Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021”.

Tari più lieve

Grazie a uno stanziamento di 600 milioni, i Comuni potranno ridurre l’aliquota della Tari (la tassa sui rifiuti). Viene anche prorogata fino al 31 luglio (dal 30 giugno) la riduzione dei costi delle bollette elettriche per le attività colpite dalla crisi.

Colpo di freno all’attività di riscossione di tasse e imposte. Le attività dell’Agente della riscossione sono congelate fino al 30 giugno 2021. La bozza precisa che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal primo maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Sono prorogate al 31 dicembre le misure per la liquidità delle imprese. La durata massima dei finanziamenti con garanzia pubblica verrebbe estesa fino a 10 anni, dai sei precedenti.

Il bonus alberghi

Arrivano altri 150 milioni per il Fondo a sostegno del settore del turismo e per rifinanziare il bonus alberghi. Il provvedimento prevede inoltre – “per il rilancio della attrattività turistica delle città d’arte” – un ulteriore Fondo, istituito al ministero del Turismo, con una dotazione di 50 milioni per il 2021.

“E’ destinato all’erogazione di contributi in favore dei Comuni classificati dall’Istat a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto al 2019”.

Verranno impiegati in “iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d’arte”. Estese anche le agevolazioni fiscali previste dal decreto Agosto per il settore turistico.

L’ex compagnia di bandiera

Tesoretto di altri 100 milioni – sempre presso il ministero del Turismo – da assegnare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Dovrà essere “erogato in favore delle imprese turistiche, localizzate nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici“.

Stanziamenti sempre di 100 milioni di euro e della durata massima di sei mesi, da utilizzare per la continuità operativa e gestionale, per Ita, la newco di Alitalia.

I ristori a fondo perduto previsti dal decreto sostegni bis ammontano a 15,4 miliardi:

– per i ristori automatici identici a quelli del primo dl sostegni sono stanziati 8 miliardi di euro,

– per quelli (alternativi) che emergono dal confronto del fatturato tra il periodo dal primo aprile 2020 al 31 marzo 2021 e il periodo dal primo aprile 2019 al 31 marzo 2020 sono stanziati 3,4 miliardi,

– per i ristori “a conguaglio” calcolati sul risultato d’esercizio i fondi ammontano a 4 miliardi.





