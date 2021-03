Decreto sostegni, ristori per le aziende fino a 5 milioni di ricavi. Nuova proroga al 30 aprile per le cartelle fiscali

Pubblicità

MILANO – Prosegue il lavoro del governo sul decreto sostegni, che dovrebbe includere le misure per assistere imprese e lavoratori colpite dalla pandemia. Il cuore del provvedimento riguarda i ristori destinati alle aziende e, secondo una delle ultime bozze che circolano, prevede “un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”. In particolare, si legge nel testo “il contributo spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, che nel bimestre gennaio/febbraio 2021 hanno registrato un ammontare del fatturato e dei corrispettivi inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell’analogo periodo del 2019”.

Decreto Sostegno, verso indennizzi per 2,7 milioni di aziende

Ristori, le percentuali in base al fatturato

Il decreto, come riportato anche nei giorni scorsi da Repubblica, prevede un sistema di rimborso percentuale in funzione della perdita di reddito e parametrato al volume di fatturato. Nel dettaglio, ma le cifre sono ancora oggetto di discussione, del 20 per cento per aziende con ricavi fino a 400 mila euro, del 15 per cento per quelle fino a un milione e del 10 per cento fino a un milione, con un tetto minimo e massimo per gli indennizzi rispettivamente di di 1000 euro per le persone fisiche (2000 per i soggetti diversi) e 150 mila euro.

Dl Sostegni, ecco come funzioneranno i nuovi indennizzi: ai piccoli andrà di più. Le imprese: "Bene il governo, ora fare presto"

Fisco, nuovo rinvio al 30 aprile

Altra novità importante riguarda il Fisco, con un nuovo rinvio della scadenza per il versamento di cartelle e avvisi esecutivi, portata ora al 30 aprile. Dal 1 marzo l’agente della riscossione potrà notificare le cartelle di pagamento, che dovranno essere pagate soltanto una volta decorsi sessanta giorni dal termine del periodo di sospensione.

Un miliardo e 600 milioni per i Comuni

Novità anche pe ri comuni. Il decreto stanzia un miliardo in aggiuntivo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali e 600 milioni per le autonomie speciali. Una mano alle Regioni arriva anche sul fronte del trasporto pubblico, per cui si prevede un finanziamento di 800 milioni mentre ai Comuni vanno anche altri 250 milioni per il “ristoro parziale” delle mancata entrate della tassa di soggiorno e del contributo di sbarco.

Il piano salva-turismo della Vacanze Spa: "Ristori, pass sanitario e gioco di squadra"

Per vaccini e farmaci anti-Covid 2,1 miliardi

Il decreto stanzia poi 2,1 miliardi per i vaccini e l’acquisto di farmaci per la cura del Covid-19. Lo si legge nella prima bozza del dl ancora in via di definizione. Più in dettaglio 1,4 miliardi saranno destinati ai vaccini e 700 milioni ai farmaci, Remdesivir e monoclonali (rispettivamente 300 e 400 milioni di euro). Vengono inoltre stanziati 345 milioni per il coinvolgimento dei medici di famiglia nella campagna vaccinale e 51,6 milioni per prorogare fino al 31 marzo i Covid hospital.





