Del Vecchio sale al 15,4% di Mediobanca, è suo il pacchetto venduto da Fininvest

MILANO – La Delfin di Leonardo Del Vecchio è salita al 15,4% del capitale di Mediobanca. Lo si legge negli aggiornamenti delle partecipazioni rilevanti della Consob. L’incertezza generata ieri, quando Fininvest aveva annunciato di aver venduto la sua quota del 2% di Piazzetta Cuccia è dunque durata una manciata di ore. Il principale “indiziato” – fin dal primo momento indentificato dal mercato come Del Vecchio – come destinatario finale del pacchetto transitato attraverso Unicredit in qualità di broker è infatti uscito prontamente allo scoperto, come del resto ha sempre fatto quando ha preso partecipazioni nella banca d’affari.

A questo punto Del Vecchio si consolida ancora di più nella sua posizione di singolo principale azionista dell’istituto guidato da Alberto Nagel, a fronte di un patto di consultazione “leggero” ormai poco sopra il 10% (10,6% per la precisione) dopo aver perso anche la quota di Fininvest. Del Vecchio, attraverso la Delfin, ha l’autorizzazione della Bce a salire fino al 19,9% di Mediobanca.

La nuova mossa dell’imprenditore, che ha fondato l’impero dell’occhialeria Essilor Luxottica, si inquadra in un clima di grande tensione nella preziosa controllata di Mediobanca, cioè Generali, dove lo stesso Del Vecchio ha una quota di poco inferiore al 5%.