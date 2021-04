Dentro la villa in vendita di Giovanni Giolitti: “Valore storico ben oltre quello immobiliare” di Andrea Lattanzi

Pubblicità

Sette camere, quattro bagni, una metratura di oltre 500mq e un rigoglioso parco di 25.000mq. Vendesi Villa Giolitti a Cavour, in provincia di Torino, per 680.000 euro. Un prezzo che, al netto delle ristrutturazioni assolutamente necessarie, potrebbe far gola a molti e, forse, anche allo Stato che sull’immobile detiene il diritto di prelazione. L’abitazione, fatta costruire come residenza estiva dal Primo ministro che segnò, nel bene e nel male, l’Italia di inizio Novecento, è stata messa sul mercato dagli eredi affidando le trattative – ovviamente riservate – a Italy Sotheby’s International Realty che ci ha aperto i cancelli della villa per una visita di circa tre ore. Tra le stanze spicca il grande salone con un busto di Giovanni Giolitti, un tavolo da biliardo e una libreria ricca di testi storici fra i quali un codice penale del Regno di Sardegna edito nel 1840 e, chissà, se gli appunti in esso contenuti non siano stati presi proprio dallo stesso Giolitti. La notizia della vendita ha provocato reazioni da parte di esponenti della cultura e della politica, che hanno presentato una petizione al ministro Dario Franceschini per chiedere allo Stato di acquistare l’immobile. La Sovrintendenza ha svolto un’ispezione per valutarne le condizioni. Italy Sotheby’s International Realty ha confermato che il mobilio all’interno della casa non è compreso nel prezzo di vendita ma resta trattabile separatamente.

Di Andrea Lattanzi





