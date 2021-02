Di Battista: “Lascio il M5s, non posso accettare un governo con questi partiti”

Pubblicità

Pubblicità

Dopo il voto su Rousseau, Alessandro Di Battista lascia i 5 Stelle. “La mia coscienza politica non ce la fa più – spiega in una diretta Facebook – da diverso tempo non sono in accordo con alcune scelte del M5S, è più che legittimo. Non posso far altro che farmi da parte. Da ora in poi non parlerò più a nome del Movimento 5 Stelle anche perché in questo momento il Movimento non parla a nome mio”.

La piattaforma Rousseau ha dato il via libera al governo guidato da Mario Draghi. I sì sono stati il 59,3%. Allo stesso tempo, però, l’esito del voto ha cristallizzato la divisione all’interno del Movimento Cinque stelle. La spaccatura è andata allargandosi nel corso delle settimane. E si è fatta feroce nelle ultime ore, fino all’epilogo dell’addio, “a questo Movimento”, da parte di Di Battista.

“Ringrazio Beppe Grillo – dichiara poi – è lui che mi ha insegnato anche a prendere scelte controcorrente e oggi non posso far altro. Non ce la faccio ad accettare un M5S che governa con questi partiti”.

Governo, voto M5s su Rousseau: vince sì a Draghi con il 59,3 per cento. Di Battista annuncia l’addio: “Mi faccio da parte, non posso accettare un esecutivo con questi partiti” 11 Febbraio 2021

“Ho grandissimo rispetto per la decisione degli iscritti – ha aggiunto – reputo gli attivisti e coloro che votano persone raziocinanti, persone perbene che non si lasciano influenzare. Il sì ha vinto col 60%, quindi zero polemiche. Allo stesso tempo però dico che le decisioni si devono rispettare quando si possono accettare. Anche in questo caso io le accetto ma non riesco a digerirle. La mia coscienza politica non ce la fa”.

“Mai con Forza Italia”

“Questa scelta politica di sedersi con determinati personaggi, in particolare con partiti come Forza Italia, con un governo nato essenzialmente per sistematizzare il M5S e buttare giù un presidente perbene come Conte… questa cosa non riesco proprio a superarla”. “E io oggi non ce la faccio proprio ad accettare un Movimento che governa con questi partiti, anche, per l’amor di Dio, con le migliori intenzioni del mondo”.

“D’ora in poi – ha insistito Di Battista – non posso far altro che parlare a nome mio e farmi da parte. Se poi un domani la mia strada dovesse incrociarsi di nuovo con quella del M5S, vedremo: dipenderà esclusivamente da idee politiche, atteggiamenti e prese di posizione”.

“Con il M5S è stata una bellissima storia d’amore”

“E’ stata una bellissima storia d’amore – commenta Di Battista – con gioie e battaglie vinte, ma anche diverse delusioni e qualche battaglia disattesa o persa. Io, con tutto l’impegno del mondo, non possono non considerare determinate mie convinzioni politiche”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest