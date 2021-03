Di Maio a Tripoli con francesi e tedeschi: “Pronti a collaborare per far ripartire l’economia libica”

Pubblicità

Pubblicità

TRIPOLI. Tre ministri della Ue a Tripoli, una missione congiunta di Italia, Francia e Germania per dare una volta tanto un segnale di unità alla Libia e all’intera area del Mediterraneo. L’Europa prova dunque a ritornare in Libia. Per mesi i paesi Ue non hanno trovato un accordo, hanno sostenuto una oppure l’altra delle parti in guerra nel paese africano. Salvo essere messi da parte da chi la guerra l’ha fatta veramente, Russia e Turchia. Adesso è il momento di provare a collaborare, anche se poi la competizione fra europei sarà comunque inevitabile. I tre ministri degli Esteri sono a Tripoli i un viaggio altamente simbolico per incontrare il nuovo governo transitorio del premier Abdulhamid Dbeibah.

Per Luigi Di Maio è la seconda volta in 4 giorni. Ma dopo la formazione del governo che porterà il paese alle elezioni il 24 dicembre, il governo Draghi ha deciso di accelerare il suo lavoro diplomatico per consolidare il quadro politico in Libia. E ha deciso di farlo innanzitutto con Francia e Germania, i principali partner europei coinvolti nella stabilizzazione del paese.

Il ministro italiano con il collega francese Jean Yves Le Drian e il tedesco Heiko Maas ha confermato che “la Ue è pronta a collaborare con le istituzioni libiche e a lavorare agli obiettivi comuni: far ripartire l’economia per rilanciare le condizioni di vita, il contesto sociale generale per i cittadini libici. Questo parallelamente servirà alle istituzioni per lavorare con lo sguardo rivolto a un futuro non immediato. Uno dei timori rimane sempre quello del traffico di migranti, andiamo verso l’estate, verso un momento nel quale abbiamo bisogno della loro massima collaborazione per riuscire a gestire il tema delle migrazioni”.

Il Vertice Nato, Blinken agli alleati: “Il Nord Stream 2 è una pessima idea” dal nostro corrispondente Federico Rampini 23 Marzo 2021

La missione dei tre ministri (l’Alto rappresentante Ue Josep Borrell è atteso a Tripoli successivamente per una missione separata) è il segno della ritrovata unità dell’Ue sul dossier libico, con la Francia, che dopo le ambiguità legate al suo sostegno al generale Khalifa Haftar, è ormai pienamente al fianco del nuovo governo. Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato per lunedì la riapertura dell’ambasciata a Tripoli, chiusa da sette anni, dopo l’incontro a Parigi con il nuovo presidente del Consiglio presidenziale Mohammed El Menfi.

Già nella visita bilaterale di domenica scorsa, Di Maio ha ascoltato il premier Dbeibah che gli ha illustrato le necessità più urgenti del governo libico: innanzitutto un sostegno alla normalizzazione delle forniture elettriche. Per anni la rete elettrica e le centrali di produzione sono state abbandonate. Manutenzioni prima dell’estate sono urgentissime, ed è questo che Tripoli chiede intanto all’Italia e all’Europa. I blackout a Tripoli in questa fase sono ridotti, ma d’estate arrivano anche a 20 ore di buio, il che significa avere congelatori e condizionatori fermi, a meno di non vivere collegati perennemente ai generatori privati.

Ieri al Senato il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato che il 6 aprile dovrebbe essere anche lui a Tripoli, la prima visita all’estero. Il premier ha lanciato i primi messaggi politici, chiedendo quello che ripetono i paesi che in Libia hanno scelto di non combattere, ovvero che al più presto i mercenari stranieri abbandonino il paese, anche quelli trasferiti in Libia dalla Turchia.

Aiutiamo la nuova Libia, così il Mediterraneo tornerà mare di tutti di MARCO MINNITI 24 Marzo 2021

Da giorni in questa parte di Libia si vedono aerei turchi riportare indietro i primi miliziani siriani portati in Libia per fronteggiare l’assalto del generale Haftar. Ma molti rimangono in questa parte del paese, mentre da Sirte verso Est sono presenti i russi della Wagner assieme a miliziani ciadiani, sudanesi e altro ancora impegnati con le milizie del generale Haftar.

Draghi al Senato ha detto che “la linea di politica estera del governo italiano è quella di sostenere il governo di Unità nazionale in Libia, con l’obiettivo di arrivare alle elezioni all’inizio di dicembre. L’Italia difende – in Libia, nel Mediterraneo orientale, ma un po’ d’ovunque – i propri interessi nazionali e la cooperazione internazionale nel campo della sicurezza con i suoi partner strategici”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest