Di Maio è ministro degli Esteri più social: 4 milioni di follower, stacca Usa e Russia

L’ex capo politico del M5S, Luigi Di Maio, conquista un nuovo primato. Tra i capi delle diplomazie dei principali Paesi europei e occidentali, il ministro degli Esteri italiani è il più influente sui social network, con 4 milioni di follower tra Facebook, Instagram e Twitter. Di Maio, infatti, risulta avere quella che in gergo tecnico si chiama ‘potenza social’ tre volte maggiore di quella dei suoi omologhi del G7 e dell’Alto commissario Ue per gli Affari esteri e la Sicurezza. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha circa 490mila ‘seguaci’ tra Twitter e Instagram, mentre il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, conta 230mila follower su Instagram.

Gli unici a superare le sei cifre sono il ministro degli Esteri turco, Mevlüt Çavusoglu, con 2,697 milioni di contatti sui tre principali social network; il segretario per le Relazioni esterne del Messico, Marcelo Ebrard, con 2.454.700; e il ministro degli Esteri brasiliano, Ernesto Araújo, con 1.063 milioni. Restando in Sudamerica, il responsabile della diplomazia argentina, Felipe Carlos Solá, ha 466.500 follower. Risalendo, il canadese Mark Garneau ne ha 90.252. Cambiando emisfero, il primato regge ancora: Marise Payne (Australia) ha 101.336 seguaci, Faisal bin Farhan Al Saud (Arabia Saudita) 205mila e Retno L. P. Marsudi (Indonesia) 392mila.

Tornando in Europa, la ministra degli Esteri spagnola, Arancha González, ha in totale poco più di 66mila follower, l’omologo francese, Jean-Yves Le Drian, 142.649, e il tedesco Heiko Maas 583.800. Lontano dai numeri di Di Maio è anche l’Alto rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri e la politica Di sicurezza, Josep Borrell, ‘fermo’ a 196.661 follwer. Dalla classificazione escono, invece, il ministro degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi, e i colleghi di Cina, Wang Yi , Corea del Sud, Chung Eui-yong, e del Sudafrica, Grace Naledi Mandisa Pandor, che non possiedono account personali.

