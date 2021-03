Diana Ross, 77 anni da imperatrice del pop

Pubblicità

Chi è il tipo che si nasconde per non farsi fotografare, al fianco di Diana Ross e di Cher?

Risposta: Gene Simmons dei Kiss.

La storia che li riguarda è la seguente, e la morale è che anche le dive, a volte, si litigano i fidanzati.

Gene era fidanzato con Cher. Quando si sono lasciati, sono rimasti amici, ed è stata Cher stessa a suggerire a Gene di uscire con Diana. La relazione è andata avanti dal 1980 al 1983, e si è interrotta quando Diana aveva il sospetto che lui avesse ripreso la sua relazione con Cher.

Simmons, che aveva raccontato che non frequentava più Cher quando ha iniziato a uscire con Diana Ross, nel 2015 ha rivelato di essersi innamorato di Diana mentre era ancora con Cher, cosa che ha posto fine all’amicizia tra le due dive.

Per la serie. linguaccia mia statti zitta.

Colonna sonora: in quegli anni lei scalava le classifiche con Upside Down, lui con I Was Made For Loving You Baby. E fu così che il Glam Rock si innamorò perdutamente del pop.

