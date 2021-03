Digital divide, il ministro Colao: “In alcune aree 4 studenti su 10 senza connessioni adeguate. Più soldi nella banda larga”

ROMA – In alcune aree del Paese, quattro studenti su 10 sono esclusi da una connessione Internet accettabile. E questa condizione – spiega Vittorio Colao, nuovo ministro all’Innovazione tecnologica – rappresenta “uno svantaggio di vita terribile”. Aggiunge Colao: “Non stiamo andando bene, stiamo lasciando indietro intere zone d’Italia. Certo, la pandemia ci ha insegnato a lavorare da remoto. Ma c’è il rischio che il Covid-19 allarghi le distanze anziché chiuderle”.

Svantaggi e disuguaglianze prendono forma anche nei servizi sanitari, dove le prestazioni da remoto “riescono bene in alcune aree e in altre no”. La stessa Pubblica amministrazione è digitale e flessibile a corrente alternata. “Non partiamo da zero – aggiunge il ministro – eppure servizi come l’identità digitale (Spid), la carta d’identità elettronica e Pagopa raggiungono solo il 20-30 per cento dei cittadini”.

Le idee di Colao per un’Italia digitale: lotta al contante, algoritmi nella Pa, banda larga anche via satellite, aiuti al 5G di Aldo Fontanarosa 13 Febbraio 2021

Colao spiega anche che la soluzione è spendere di più: “Forse dovremo investire di più di quello che è stato previsto. Ma lo dobbiamo fare. Non possiamo permetterci di subire danni a causa del ritardo sulla banda larga e la capacità di accesso”.

Nelle sue ultime versioni, il Recovery Plan – cioè il complesso degli interventi di rilancio finanziati dall’Ue – prevedono di migliorare la rete Internet ultraveloce. Non solo. Si punta anche a favorire la realizzazione della nuova rete mobile con tecnologia 5G.

I soldi stanziati sono pari a 4,2 miliardi di euro (di cui 1,1 già dedicati a progetti in essere). Sono queste le cifre che Colao punta ad aumentare nell’importo, per dare un web scattante a quante più persone e ai giovani, in tempi brevi.

IL PIANO COLAO PER IL RILANCIO (Governo Conte. Schede)

Colao – che interviene a un evento dell’ASviS, l’Alleanza italiana per lo Sviluppo sostenibile – spiega che i suoi “datori di lavoro sono i giovani“. Il ministro, dunque, si mette al servizio della generazione che “nel 2030 vedrà i benefici del lavoro che facciamo oggi”.

Ma se davvero l’Italia vuole cambiare e garantire un futuro d’eccellenza ai suoi ragazzi, allora bisognerà combattere le resistenze burocrariche: “Le norme – aggiunge Colao – non devono costituire un ostacolo alle idee. Semmai dovranno favorire l’applicazione e la trasformazione delle idee”.