Dimissioni di Zingaretti, Achille Occhetto: “Quel suo ‘mi vergogno del Pd’ è una rivolta morale. Il re è nudo”

“Quel ‘mi vergogno del Pd’ di Zingaretti è una espressione forte determinata da una rivolta morale. Ha sancito che il ‘re è nudo’, che quel partito è dominato da uno scontro tra correnti”. Achille Occhetto, lo storico leader che con la svolta della Bolognina – con cui si passò al Pci al Pds – ha cambiato la storia della sinistra, avverte: “È il momento di fare chiarezza davanti al dramma del ruolo della sinistra. Sinistra di cui il Pd potrebbe proporsi come catalizzatore di un nuovo campo magnetico “. Del passo che portò lui alle dimissioni dal Pds e delle parole che disse, preferisce non ricordare. Cita la risposta di Enea a Didone: “Infandum, regina, iubes renovare dolorem”, mi costringi, regina, a rinnovare un indicibile dolore.

Occhetto, il segretario del Pd, Zingaretti, sotto attacco ha gettato la spugna?

“Più che gettare la spugna ha detto che ‘il re è nudo’, cosa che tutti sappiamo, perché il partito invece di fare una discussione strategica sulla linea politica, ha preferito parlare di organigrammi e di conti interni, chiamando un capro espiatorio”.

Avere detto “mi vergogno del Pd” non è però uno schiaffo al partito che ha guidato?

“È una frase ad effetto. Capisco quali possano essere stati i suoi sentimenti davanti allo stillicidio a cui è stato sottoposto e sono solidale . È una espressione determinata da una rivolta morale per quello che gli sta succedendo. Io non ho detto una cosa così quando ho dato le dimissioni dal Pds, ma non c’è alcuna critica da parte mia, sia chiaro. Noi ci troviamo di fronte alla tragedia della sinistra, e ripeto, Zingaretti ha detto ‘il re è nudo'”.

In che senso “il re è nudo”?

“Ha sancito che quel partito è dominato dallo scontro tra le correnti. Il Pd, come ho detto fin dall’inizio, è stato una fusione a freddo, non una contaminazione reale e politica. Oggi si registra l’epilogo di quell’errore di valutazione. Però da tutte le tragedie si può prendere spunto per un nuovo inizio e per affrontare i problemi reali”.

Quale è?

“Non si decide a freddo quale è l’alleanza, ovvero se stare o meno con i 5Stelle, dividendosi tra chi è a favore e chi ha l’idiosincrasia, e già la questione posta così mostra il livello basso intellettuale e culturale del dibattito politico italiano. Il Pd deve stare con se stesso, deve capire quale è la sua reale identità nel nuovo Millennio, in cui sono cambiati tutti i parametri della politica. Quando un architetto deve costruire una casa, fa prima il progetto e conseguentemente decide con quali materiali farla. La debolezza del Pd è che si discute dei materiali senza indicare il progetto e così il dibattito si apre su un crinale sbagliato”.

Il governo Draghi ha fatto precipitare le contraddizioni politiche?

“Sì. La debolezza è del Pd e di tutte le forze del centrosinistra e della democrazia militante che non comprendono che, proprio sotto l’ombrello Draghi, essendo esentati dalle responsabilità immediate, possono attrezzarsi e rigenerarsi per lo scontro tra destra e sinistra. Bisogna uscire dall’idea di fare le cariatidi che nobilmente sostengono l’architrave del sistema, smetterla di essere una sinistra esclusivamente ministeriale e riscoprire la propria vocazione, che è quella di cambiare i rapporti di forza nella società”.

Nei grandi partiti di massa, come il Pci e il Pds, si divoravano i leader con la stessa celerità?

“La storia è completamente diversa, questo è tutt’altro campo di gioco. Noi dibattevamo dentro l’armatura del centralismo democratico ed era persino proibito pensare di mettere in discussione il leader come persona. Ma al di fuori della vecchia armatura, riscopriamo la discussione tra compagni per dirci che il problema dell’organizzazione di un partito non significa nulla rispetto al dramma del ruolo della sinistra. Io lo predico da 30 anni e sono stato sempre sconfitto: il problema è partire da una costituente delle idee aperta a tutta la cittadinanza attiva. Il Pd deve essere catalizzatore di un campo ampio, nel quale naturalmente ci può essere quella parte dei 5Stelle che decida in modo chiaro di stare essere nel centrosinistra “.

Zingaretti ci ripenserà, tornerà sui suoi passi?

“Zingaretti ha fatto sul serio. I suoi avversari vorrebbero un re travicello quando gli chiedono di revocare le sue dimissioni”.





