Diretta Italia-Repubblica Ceca 0-0

Clicca qui per aggiornare la diretta

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. CT: Mancini.

Repubblica Ceca (4-5-1): Pavlenka; Coufal, Brabec, Celustka, Boril; Masopust, Darida, Kral, Barak, Jankto; Krmencik. CT: Silhavy.

Arbitro: Tschudi (Svi).

Ultime – A Bologna contro la Rep. Ceca va in scena l’ultimo test degli azzurri prima dell’esordio all’Europeo dell’11 giugno all’Olimpico contro la Turchia. Perso in extremis Sensi, tornato definitivamente a casa a favore di Pessina, Mancini decide di non far riposare Jorginho, reduce dalla finale di Champions e gli affianca Locatelli. In difesa, accanto alla ripristinata coppia Bonucci-Chiellini, si rivede Spinazzola, preferito inizialmente a Emerson Palmieri. Davanti parte titolare Immobile con accanto Berardi che ha vinto il ballottaggio con Chiesa. Sul fronte opposto il ct Silhavy manda in campo dal 1′ due conoscenze del calcio italiano, Barak e Jankto. A Bologna la serata è serena e ci sono 25°. Terreno in buone condizioni. Presenti 1000 spettatori.

Curiosità – L’Italia è reduce da 26 risultati utili consecutivi. L’ultima sconfitta è datata 10/9/2018 quando perse 1-0 in Portogallo. In casa gli azzurri non perdono da oltre 4 anni e mezzo, ovvero dall’1-3 con la Francia a Bari (con Lippi in panchina) dell’1/9/2016. L’Italia non subisce gol da 695′. L’ultimo a segnargli è stato van de Beek nella gara con l’Olanda dello scorso 14 ottobre, finita 1-1. Considerato anche quando era Cecoclovacchia, l’Italia non ha mai perso in 18 partite casalinghe con i cechi.