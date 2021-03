Diretta Roma-Napoli 0-2: doppietta di Mertens

81′ – Dall’angolo non nascono pericoli per la porta azzurra

81′ – Occasione Roma! Tiro-cross dalla destra di Karsdorp deviato in angolo da Ospina, volato sotto l’incrocio alla sua sinistra!

80′ – Perfetta chiusura di Ruiz in ripiegamento su Perez lanciato in area sulla destra

79′ – Mario Rui prova il sinistro da fuori: conclusione a giro che termina 4-5 mt oltre l’incrocio alla sinistra di Lopez

78′ – Ammonito Ospina per perdita di tempo

78′ – Perez prova il sinistro a giro dal limite: palla che termina 4-5 mt oltre l’incrocio alla destra di Ospina

77′ – Perfetta chiusura di Hysaj su Spinazzola lanciato sulla sinistra

76′ – Lancio sulla destra per Perez, chiuso da Insigne in ripiegamento

75′ – Lancio in area per Mayoral: palla troppo lunga che termina direttamente tra le braccia di Ospina

73′ – Cambio nel Napoli: esce Zielinski ed entra Elmas

73′ – Cambio nel Napoli: esce Politano ed entra Lozano

72′ – Politano lancia in area sulla sinistra Osimhen, anticipato di testa da Mancini

71′ – Lancio in area per Mayoral, anticipato di testa da Koulibaly

70′ – Dzeko è uscito per un problema al flessore della coscia destra

69′ – Su cross dalla destra di Karsdorp, Koulibaly in tuffo di testa anticipa Mayoral e libera l’area

68′ – Diverbio tra Osimhen e Mancini dopo un contrasto: alla fine si risolve tutto con un bell’abbraccio tra i due

67′ – Cambio nella Roma: esce Pedro ed entra Carles Perez

67′ – Cambio nella Roma: esce Diawara ed entra Villar

67′ – Cambio nella Roma: esce Dzeko ed entra Borja Mayoral

66′ – Cambio nel Napoli: esce Mertens ed entra Osimhen

65′ – Su cross dalla sinistra di Spinazzola, Rui anticipa di testa Karsdorp e allontana il pericolo

63′ – Ammonito El Shaarawy per un fallo a centrocampo ai danni di Hysaj

62′ – Spinazzola dalla sinistra serve in area El Shaarawy, chiuso da Mertens in ripiegamento

61′ – Zielinski entra in area sulla destra e calcia sul primo palo: Lopez è attento e blocca

60′ – Palo della Roma!! I giallorossi recuperano palla sulla trequarti: El Shaarawy serve Pellegrini che con un destro a giro da fuori colpisce il palo esterno alla sinistra di Ospina!

59′ – Ammonito Diawara per una trattenuta a centrocampo ai danni di Insigne

58′ – Occasione Roma! Su corta respinta della difesa azzurra, Pedro da 10 mt calcia incredibilmente alto!

57′ – Occasione Napoli! Lancio in area sulla sinistra per Insigne che da 8 mt calcia centralmente tra le braccia di Lopez!

56′ – Insigne dalla sinistra centra per Zielinski, anticipato da Cristante

53′ – Lancio al limite per El Shaarawy, anticipato da Koulibaly

50′ Lancio in area per Mertens: palla troppo lunga che termina tra le braccia di Lopez

49′ – Dall’angolo non nascono pericoli per la port azzurra

48′ Su cross dalla sinistra di El Shaarawy, Dzeko prova a rimettere in mezzo: palla direttamente tra le braccia di Ospina

47′ Ammonito Zielinski per gioco pericoloso a centrocampo ai danni di Pellegrini

“10 in Condò” – Mandate le vostre domande via Whatsapp a Paolo Condò

“Rombo di tuono” – La newsletter sul calcio di Repubblica

Se non visualizzi la diretta CLICCA QUI