Discoteche, il governo attende i dati settimanali sui contagi: proteste dei gestori in tutta Italia

Che il via alle discoteche possa arrivare prima del prossimo weekend ormai appare assai improbabile. La data, che avrebbe dovuto essere decisa dal governo subito dopo il via libera dato dal Cts alla riapertura di quelle all’aperto, non è mai stata decisa. E neanche il nuovo protocollo che gira attorno al Green Pass di cui – come da indicazione del Cts – tutti dovranno essere forniti prima di entrare. Ma la variante Delta preoccupa e i tecnici sembrano orientati comunque a cambiare le regole del Green Pass italiano, che oggi viene concesso per usi interni anche a chi ha fatto una sola dose di vaccino, non ritenuta però una barriera sufficiente a fermare l’avanzata tra i giovani dei contagi. E allora il ministero della Salute preferisce attendere qualche altro giorno per valutare se – come sembrano indicare le prime proiezioni – anche in Italia la variante Delta sembra in grado di far risalire la curva dei contagi, come accaduto nel giro di una settimana in Spagna. La Catalogna, ad esempio, travolta da 6.000 nuovi casi tra i giovani non vaccinati ha deciso di fermare di nuovo discoteche e locali al chiuso.

L’Italia che balla, il pellegrinaggio a San Marino per la prima ‘one night’ covid-free: “Siamo venuti a riprenderci la vita che ci hanno tolto” dal nostro inviato Paolo Berizzi 20 Giugno 2021

In Italia oggi è stata una giornata di proteste da un capo all’altro della Penisola, con sit-in e manifestazioni davanti alle sedi Rai e la richiesta del sindacato Silb al governo di inserire la questione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri. “Ormai si balla dappertutto, tranne nei locali nati per ballare. Si tratta di un’ipocrisia bella e buona alla quale il governo ha il dovere di porre fine immediatamente. Abbiamo bisogno di una data certa nella quale le discoteche potranno finalmente accogliere le persone, garantendo loro sicurezza e rispetto dei protocolli sanitari. Tutto il resto è abusivismo, senza regole né controlli – dice Maurizio Pasca, presidente di Silb-Fipe, il Sindacato italiano dei locali da ballo, la più importante associazione italiana di categoria che raduna il 90 per cento delle imprese del comparto – Non si capisce come il governo possa tollerare questo stato di cose”.