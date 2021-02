Donald Trump bandito da Twitter: “Per sempre”

L’ex presidente americano Donald Trump è stato rimosso da Twitter ”per sempre”, con un divieto permanente, e non potrà creare un nuovo account sulla piattaforma nemmeno se tornasse a candidarsi. Lo ha chiarito il ceo di Twitter Ned Segal intervistato da Cnbc. “Se vieni rimosso dalla piattaforma, vieni rimosso dalla piattaforma”, ha detto Segal. ”Ricordatevi che la nostra politica ha come principio quello di garantire che non venga permesso l’incitamento alla violenza”, ha aggiunto.

Intanto, mentre l’ex presidente affronta in Senato il processo di impeachment con l’accusa di aver istigato l’attacco al Congresso del 6 gennaio, la procura della contea di Fulton, in Georgia, ha aperto un’inchiesta sui tentativi di Donald Trump di ribaltare il voto nel “Peach State”. Lo scrive il New York Times.

(ansa)

L’indagine riguarda anche la telefonata in cui l’ex presidente chiese al segretario dello Stato Brad Raggensperger di trovare “abbastanza voti” per cambiare l’esito del voto, favorevole a Joe Biden. Secondo il quotidiano, Fani Willis, eletto recentemente procuratore democratico nella contea di Fulton (che comprende anche la capitale Atlanta), ha inviato una lettera a vari dirigenti governativi, compreso Raffensperger, chiedendo che conservino i documenti legati alla telefonata di Trump. Una richiesta, si dichiara esplicitamente nella lettera, che fa parte di una indagine penale. La Georgia diventa cosi’ il secondo Stato, dopo New York, dove Trump rischia un processo.