Donne e Pd, Boccia replica all’affondo di Conti: “Basta con il festival dell’ipocrisia”

“Capisco tutto, ma il festival dell’ipocrisia no”. Il responsabile enti locali del Pd, Francesco Boccia, replica così con toni severi alle parole di Isabella Conti, di Italia viva, sindaca di San Lazzaro e candidata alle primarie del centrosinistra a Bologna, ospite questa mattina di ‘Omnibus’ su la7. “Nel governo Conte le donne del Pd erano tre su nove – ricorda Boccia – poi due hanno fatto la scissione. Quindi non ci si faccia passare per un partito che ha messo solo uomini al governo. Le donne erano tre, ma due hanno fatto la scissione. Scissione che ha fatto anche Isabella Conti. Quindi capisco tutto, ma il festival dell’ipocrisia no. Quando uno sta in un partito e decide di andare via, dopo che è stato eletto in quel partito, fa una scissione. Io sono contrario, perché è un tradimento nei confronti degli elettori”.

Nella contesa elettorale di Bologna la questione di genere domina sui temi. La stessa Conti, anche lei invitata in trasmissione aveva attaccato i dem sul terreno della rappresentanza femminile. “E’ rilevante che non sia stata proposta nessuna donna come candidata sindaco – le sue parole – su questo bisognerebbe fare una riflessione approfondita. Sia la destra con Giorgia Meloni sia l’M5s con le sindache di Torino e Roma hanno ampiamente superato il centrosinistra come leadership femminile”.

Nel centrosinistra, in particolare – aveva sottolineato – “mi piacerebbe che le donne dismettessero i ruoli di gregarie e di seconde file. Mi piacerebbe vedere un salto di leadership femminile e mi piacerebbe vedere un grande coinvolgimento delle donne. I nomi invece sono sempre maschili e quando c’è un nome femminile si sa già in partenza che non sarà quello che prenderà le redini. Rilevo una sudditanza psicologica, una sindrome di Cenerentola nelle donne del centrosinistra – il pensiero di Conti – che di solito hanno ruoli di rilievo perché gregarie di qualche capobastone. Abbiano il coraggio di alzare la mano e assumersi la responsabilità”.

Da giorni, si diceva, il dibattito politico è virato sul tema delle donne, complice anche lo sfogo di Conti che, stanca di essere definita renziana, aveva rivendicato la sua autonomia, contestando l’uso del termine da parte della sinistra. Aggettivo usato a suo dire per indicare una subalternità al leader che l’ha candidata. Lo sfidante Matteo Lepore non entra in polemica, ma rivendica il proprio impegno sul tema: dal piano per l’uguaglianza di genere come “contributo programmatico” per le primarie di Bologna all’ormai famosa mascherina rosa indossata come simbolo anti discriminazioni.

L’Estetista Cinica conquista la politica, a Bologna le mascherine fucsia simbolo della campagna dalla parte delle donne di Silvia Bignami 22 Aprile 2021





