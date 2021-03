Dopo 14 anni apre il Mausoleo di Augusto: la storica tomba riaccoglie i turisti

Pubblicità

Pubblicità

Per lungo tempo è stato solo un cantiere, dall’aria dimessa e dimenticata, in alcuni punti trasformato in discarica. Dopo 14 anni il Mausoleo di Augusto, la tomba monumentale del primo imperatore della Roma antica, torna ad accogliere i turisti, per il momento causa Covid solo autoctoni. Obbligatoria la prenotazione per la visita, per motivi di contingentamento, e fino ad aprile è già tutto sold out. “Aspettavo questa apertura da 72 anni, da quando sono nata, e mi sono sempre chiesta se avrei fatto in tempo a vederlo sistemato prima di morire”, afferma ridendo una signora romana, tra le primissime ad entrare. “Noi siamo vecchi compagni di scuola cui piace scoprire la capitale”, afferma un gruppo di amici che fa un selfie di rito prima del tour. “Abbiamo prenotato proprio il primo giorno disponibile, perché questa è un’occasione unica”, aggiungono. Si potrà accedere gratuitamente fino al 21 aprile e i servizi museali saranno gestiti da Zètema Progetto Cultura.

Video di Camilla Romana Bruno





Go to Source

Tweet Share Pinterest